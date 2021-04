Nouvel iPad Pro avec mini écran LED et processeur M1 | La technologie

Apple a renouvelé son Apple plus professionnel avec quelques améliorations importantes qui représentent un bond en avant dans les performances déjà de cette tablette professionnelle.

C’était l’un des lancements les plus attendus lors de la présentation qui a eu lieu au siège d’Apple à Cupertino.

Les rumeurs et les fuites se sont intensifiées ces derniers jours et nombre d’entre elles ont souligné une mini affichage led et l’intégration de Puce M1 ils intègrent les nouveaux MacBook Air et Pro de la marque. Nos souhaits se sont réalisés.

En termes de design, il n’y a pas trop de nouveautés, sauf pour l’arrivée d’une édition avec le clavier Clavier magique en blanc, mais à l’intérieur, nous trouvons l’un des sauts les plus impressionnants dans le domaine des tablettes professionnelles.

M1 et un écran qui tombe amoureux

Extérieurement le iPad Pro n’apporte pas trop de nouveautés dans sa conception, car il conserve les mêmes lignes droites et angles arrondis qui ont défini les lignes directrices pour le reste de la gamme iPad.

Cependant, son intérieur a subi une transformation complète et on retrouve la puce qui a révolutionné l’industrie des ordinateurs portables pour ses performances impressionnantes.

Ainsi, le M1 arrive sur les tablettes professionnelles d’Apple alimenté avec 8 Go ou 16 Go de mémoire RAM (selon version) et vise à unir la puissance des tâches graphiques avec des programmes de création et de design tels que Photoshop, à la portabilité inhérente à un iPad.

le Puce Apple Silicon a démontré d’excellentes performances dans le rendu vidéo et les tâches de conception, de sorte que toute la puissance fournie par son processeur de signal d’image et sa mémoire unifiée sera désormais également disponible dans un format beaucoup plus polyvalent.

Apple a conservé les capacités de stockage avec des versions à partir de 128 Go et augmenter leur capacité jusqu’à 2 To, doublant la capacité de stockage maximale offerte par le modèle précédent, et ce, pour les modèles 11 pouces et 12,9 pouces.

L’autre grande nouveauté est l’arrivée du mini affichage led, dans ce cas baptisé comme Écran Liquid Retina XDR qui apporte la qualité d’image offerte par le moniteurs professionnels Pro Display XDR d’Apple, au format 12,9 pouces du nouvel iPad Pro qui vient d’être présenté.

Cet écran est basé sur une matrice de 10000 miniLEDs disposées sur toute la surface de l’écran pour offrir une luminosité jusqu’à 1000 nits et pics jusqu’à 1600 nits. Cette technologie rapproche l’iPad de la pureté des noirs offerts par les panneaux OLED, obtenant un contraste impressionnant, Prise en charge HDR et True Tone pour améliorer la représentation des couleurs.

Le modèle 11 pouces maintient l’écran Liquid Retina que le modèle précédent qui offre un luminosité jusqu’à 600 nits et True Tone, technologies ProMotion pour une meilleure netteté des images animées et une gamme de couleurs DCI-P3. Les deux modèles sont compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération.

Connectivité 5G et Wifi 6

La connectivité est un élément essentiel pour un appareil avec la mobilité dans son ADN, donc le nouvel iPad Pro arrive avec une mise à jour majeure avec prise en charge de la connectivité 5G dans les versions avec carte SIM et intégration de réseaux WiFi 6 pour optimiser la vitesse et la fiabilité des connexions sans fil.

En outre, il maintient le support pour Double bande simultanée 2,4 GHz et 5 GHz pour accélérer les téléchargements et prend en charge la gestion des connexions HT80 avec MIMO.

Mobilité oui, mais sûre et avec le meilleur visage

Soyez l’un des meilleurs appareils de productivité de mobilité n’implique pas de négliger la sécurité, donc le nouveau iPad Pro maintient le système de reconnaissance faciale Face ID à l’avant pour authentifier l’utilisateur rapidement et en toute sécurité lors de la connexion ou du paiement.

Ce n’est pas la seule nouveauté sur le devant de la tablette Apple puisqu’elle aussi intègre un capteur de profondeur pour améliorer les capacités photographiques de cet appareil photo et intégration avec des applications de réalité augmentée.

La caméra frontale est composée d’un Capteur 12 Mpx avec une Ouverture ultra grand angle de 122 degrés avec une mise au point centrée qui améliore la qualité des appels vidéo en centrant l’utilisateur dans une position centrée sur le plan, tandis que le capteur de profondeur fournit un certain flou en arrière-plan pour mettre en valeur le protagoniste.

Dans le dos, nous trouvons un Appareil photo principal grand angle de 12 mégapixels, ongle 10 mégapixels ultra grand angle et le Scanner LiDAR qui incorporait déjà la version précédente de l’iPad Pro.

Prix ​​et disponibilité de l’iPad Pro (2021) en Espagne

L’iPad Pro peut être réservé dans les magasins Apple Store et sur son site officiel à partir du 30 avril, mais les expéditions n’auront pas lieu avant la deuxième semaine de mai.

Les prix de l’iPad Pro 2021 varient en fonction de sa taille et de ses fonctionnalités. L’iPad Pro 11 “commence au prix de 879 euros pour le modèle WiFi, tandis que le modèle avec Le WiFi et les données mobiles commencent au prix de 1049 euros.

Pour sa part, L’iPad Pro 12,9 pouces démarre au prix de 1199 euros pour le modèle avec 128 Go et connectivité WiFi et va jusqu’à 1369 euros pour le modèle avec WiFi et données mobiles plus abordable.

Les étudiants, les parents et le personnel enseignant peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire après avoir prouvé leur appartenance à l’un de ces groupes.

Certains des accessoires essentiels seront également disponibles pour tirer le meilleur parti des avantages du nouvel iPad Pro, comme l’Apple Pencil de deuxième génération qui sera disponible. pour 135 euros.

Si vous êtes tombé amoureux de nouvelle finition blanche du Magic Keyboard, sera disponible pour 339 euros pour la version 11 pouces, tandis que si vous choisissez la version 12,9 pouces, son prix monte à 399 euros.