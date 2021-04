Nouvel iPad Pro vs iPad Pro 2020: spécifications, fonctionnalités, prix, plus

Apple a lancé la gamme iPad Pro 2021 un peu plus d’un an après l’arrivée de l’iPad Pro 2020. Les nouveaux iPad Pro M1 11 pouces et 12,9 pouces apportent un certain nombre de mises à jour matérielles et de capacités au-delà du passage à la puissante puce Apple Silicon. Vous n’êtes pas sûr d’en choisir un ou simplement curieux de connaître les différences? Lisez la suite pour un aperçu détaillé du nouvel iPad Pro par rapport à l’iPad Pro 2020.

Le nouvel iPad Pro sera en précommande demain, le 30 avril – probablement à 5 h PT / 8 h HE.

Bien que la gamme d’iPad Pro 2021 comprenne certainement des améliorations notables, ce seront votre flux de travail personnel et vos besoins qui détermineront si cela vaut la peine d’être acheté. Dans cette comparaison, nous allons plonger dans toutes les principales différences pour vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux: garder ce que vous avez, opter pour un ancien iPad Pro / iPad Air ou choisir le nouvel iPad Pro.

Nouvel iPad Pro vs iPad Pro 2020

M1, stockage, RAM, E / S

Le matériel a connu de grandes améliorations à tous les niveaux avec l’iPad Pro 2021. Vraiment, la question peut être de savoir si vous avez besoin de toute cette puissance sur votre iPad, mais néanmoins, le nouvel iPad Pro est une bête.

Apple affirme que le nouvel iPad Pro avec puce M1 offre des performances de processeur 50% plus rapides et des performances de processeur graphique 40% plus rapides que l’A12Z de l’iPad Pro 2020. Le stockage est jusqu’à 2 fois plus rapide avec des capacités atteignant désormais 2 To, et la RAM unifiée sur la puce M1 est disponible en 8 Go ou 16 Go (ce dernier pour les modèles de stockage 1/2 To).

Thunderbolt est maintenant inclus sur l’iPad Pro, ce qui pourrait être attrayant pour les utilisateurs expérimentés ayant des besoins en bande passante importants et ceux avec des écrans Thunderbolt.

Enfin, si la connectivité en déplacement est importante, la 5G est livrée avec les nouveaux modèles d’iPad Pro cellulaire.

Nouvel iPad Pro

IPad Pro 2020

CPU / GPU

M1 A12Z

Stockage

128 Go – 2 To 128 Go – 1 To

RAM

8 ou 16 Go 6 Go

Coup de tonnerre

✅ ❌

Cellulaire

5G 4G

Comme vous vous en doutez, les nouveaux modèles d’iPad Pro 2021 fonctionnent avec l’Apple Pencil de deuxième génération, le Magic Keyboard et d’autres accessoires pour iPad Pro.

Affichage

Si vous comparez le nouvel iPad Pro 11 pouces à la version 2020, l’affichage est identique.

Cependant, l’iPad Pro 12,9 pouces M1 apporte le nouveau Liquid Retina Display XDR avec technologie mini-LED. Cela signifie une luminosité plein écran allant jusqu’à 1 000 nits avec une luminosité maximale de 1 600 lors de la visualisation et de l’édition de ce qu’Apple appelle un «contenu HDR réaliste».

C’est grâce à 10000 mini-LED qui offrent plus de 2500 zones de gradation locales sur le nouveau Liquid Retina Display XDR.

Nouvel iPad Pro

IPad Pro 2020

Affichage

11 ″ / 12,9 ″ 11 ″ / 12,9 ″

Résolution

2388 x 1668/2732 x 2048 2388 x 1668/2732 x 2048

PPI (pixels par pouce)

264 264

Luminosité de l’écran

600 / jusqu’à 1600 nits 600 nits

Véritable tonalité

✅ ✅

P3 large couleur

✅ ✅

ProMotion (120 Hz)

✅ ✅

revêtement anti-réfléchissant

✅ ✅

Écran Liquid Retina

✅ ✅

Écran Liquid Retina XDR

Uniquement sur 12,9 ″ ❌

Configuration de la caméra

La configuration de la caméra à l’arrière et à l’avant a été mise à jour avec l’iPad Pro 2021, mais la majorité des changements viennent avec une nouvelle caméra frontale TrueDepth.

La principale nouveauté – Center Stage – est fournie avec l’objectif ultra-large TrueDepth 12 MP. Voici comment Apple le décrit:

Center Stage utilise le champ de vision beaucoup plus large de la nouvelle caméra frontale et les capacités d’apprentissage automatique de M1 pour reconnaître et garder les utilisateurs centrés sur le cadre. Lorsque les utilisateurs se déplacent, Center Stage effectue automatiquement un panoramique pour les garder dans la prise de vue.

Nouvel iPad Pro

IPad Pro 2020

Objectif large 12 MP

✅ ✅

Objectif ultra large 10 MP

✅ ✅

LiDAR

✅ ✅

Vidéo 4K

✅ ✅

Plage dynamique étendue

✅ ❌

Vidéo au ralenti

✅ ✅

Éclat

✅ ✅

ID de visage

✅ ✅

Caméra TrueDepth 7 MP

– ✅

TrueDepth 12 MP ultra large

✅ ❌

Zoom optique TrueDepth 2x

✅ ❌

Suivi automatique de la scène centrale

✅ ❌

Taille, poids et autonomie de la batterie

Tout ici est essentiellement identique pour le nouvel iPad 11 pouces. Cependant, le nouvel iPad 12,9 pouces est un peu plus lourd et plus épais, probablement à cause du nouveau mini-LED Liquid Retina Display XDR.

Nouvel iPad Pro 11 pouces

IPad Pro 11 pouces 2020

Nouvel iPad Pro 12,9 pouces

IPad Pro 12,9 pouces 2020

Vie de la batterie

Jusqu’à 10 heures de navigation sur le Web en Wi-Fi ou en regardant des vidéos Jusqu’à 10 heures de navigation sur le Web en Wi-Fi ou en regardant des vidéos Jusqu’à 10 heures de navigation sur le Web en Wi-Fi ou en regardant des vidéos Jusqu’à 10 heures de surfer sur le Web en Wi-Fi ou regarder des vidéos

Poids

1,03-1,04 livres (466-471 grammes) 1,04 livres (471473 grammes) 1,5-1,51 livres (682-685 grammes) 1,41-1,42 livres (641-643 grammes)

Hauteur

9,74 po (247,6 mm) 9,74 po (247,6 mm) 11,04 po (280,6 mm) 11,04 po (280,6 mm)

Largeur

7,02 po (178,5 mm) 7,02 po (178,5 mm) 8,46 po (214,9 mm) 8,46 po (214,9 mm)

Profondeur

0,23 ″ (5,9 mm) 0,23 ″ (5,9 mm) 0,25 ″ (6,4 mm) 0,23 ″ (5,9 mm)

Prix ​​du nouvel iPad Pro vs 2020 iPad Pro

Alors que le nouveau modèle WiFi iPad Pro 11 pouces commence au même prix de 799 $ que l’iPad Pro 2020, les modèles cellulaires 5G sont désormais mis à niveau à 200 $ (au lieu de 150 $), ce qui signifie que certains sont 50 $ de plus que l’iPad Pro de l’année dernière. Parallèlement à cela, l’iPad Pro 12,9 pouces commence désormais entre 100 et 150 USD de plus que l’iPad Pro 2020.

Il y a eu d’autres ajustements, comme le passage au stockage de 1 To qui est plus cher avec l’iPad Pro M1. Pour aider à réduire le coût des modèles cellulaires 5G, lors de l’achat direct auprès d’Apple, les principaux opérateurs américains offrent jusqu’à 200 $ de rabais (recherchez le lien en haut de la page iPad Pro d’Apple).

Nouvel iPad Pro 11 pouces

IPad Pro 11 pouces 2020

Nouvel iPad Pro 12,9 pouces

IPad Pro 12,9 pouces 2020

WiFi de 128 Go

799 $ 799 $ 1099 $ 999 $

128 Go + cellule

999 $ 949 $ 1299 $ 1149 $

WiFi de 256 Go

899 $ 899 $ 1199 $ 1099 $

256 Go + cellule

1 099 $ 1 049 $ 1 399 $ 1 249 $

WiFi de 512 Go

1099 $ 1199 $ 1399 $ 1299 $

512 Go + cellule

1299 $ 1249 $ 1599 $ 1449 $

Wi-Fi 1 To

1499 $ 1299 $ 1799 $ 1499 $

1 To + cellule

1 699 $ 1 449 $ 1 999 $ 1 649 $

WiFi de 2 To

1 899 $ – 2 199 $ –

2 To + cellule

2 099 $ – 2 399 $ –

Récapitulatif du nouvel iPad Pro et de l’iPad Pro 2020

J’espère que vous avez maintenant une bonne idée de la question de savoir si les modifications apportées au nouvel iPad Pro feront une différence significative pour votre flux de travail.

Alors que le M1 arrive sur l’iPad Pro avec Thunderbolt, le nouvel écran XDR et bien d’autres sont sans aucun doute de grandes améliorations, les utilisateurs peuvent être goulots d’étranglement par iPadOS plus que toute autre chose à ce stade. Mais si vous êtes un utilisateur expérimenté qui apprécie l’iPad le plus performant ou que cela ne vous dérange tout simplement pas de dépenser de l’argent, les iPad Pro 2021 sont des machines impressionnantes.

Cependant, si vous utilisez principalement l’iPad pour des tâches moyennes à légères, il est probablement préférable d’utiliser votre iPad existant ou d’opter pour l’iPad Air plus abordable ou un iPad Pro de la génération précédente.

L’iPad Pro 2021 sera commandé à partir du 30 avril, avec des livraisons à partir de la deuxième quinzaine de mai.

Pour encore plus de détails, consultez notre couverture ci-dessous:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: