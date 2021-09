Nouvel iPhone 13 : ses dix touches

Des écrans plus lumineux à 120 Hz, une encoche plus petite et des caméras spécialement configurées pour un enregistrement de style cinéma.

1.- Le nombre de modèles, la nomenclature ou leurs tailles ne changent pas : la nouvelle gamme iPhone se compose des versions 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Respectivement, avec des écrans de 6,1″, 5,4″, 6,1″ et 6,7″.

2.- Technologie ProMotion : elle fournit au Pro un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de type adaptatif en fonction du contenu qu’il affiche.

3.- Fini avec les mêmes matériaux de la 12ème génération : châssis en aluminium pour le 13/13 mini et en acier inoxydable pour la gamme Pro.Ils sont certifiés IP68 et tous les modèles d’iPhone 13 sont de 0,02 cm plus épais que leurs prédécesseurs et ils pèsent entre 6 et 12 grammes de plus; largeur et hauteur identiques.

4.- L’encoche diminue sa taille en largeur (pas en hauteur) de 20%.

5.- Écrans Super Retina XDR et avec la même résolution que l’iPhone 12. Ceux de l’iPhone 13/13 mini augmentent leur luminosité de 28% et celle du 13 Pro / Pro Max de 25%.

6.- Processeur A15 Bionic : 50% plus rapide que la concurrence directe et graphiques jusqu’à 30% plus rapides (selon les données Apple).

7.- Les résolutions en Mp des caméras n’ont pas changé par rapport à leurs prédécesseurs : 12 Mp. Les deux lentilles arrière du 13/13 mini intègrent la stabilisation optique par déplacement du capteur de l’iPhone 12 Pro Max. Quant au 13 Pro / 13 Pro Max, son grand angle passe de f / 2,4 à f / 1,8, et le grand angle, de f / 1,6 à f / 1,5. Macrophotographies à partir de 2 cm.

8.- Mode cinéma : changement automatique de mise au point de manière sélective pour qu’il se concentre sur une personne et brouille l’arrière-plan, créant un effet de profondeur de champ ; Si un autre sujet apparaît dans la scène, et que l’intelligence artificielle interprète qu’il a un rôle de premier plan, la mise au point est automatiquement inversée, mettant en évidence le second et brouillant le premier.

9.- Styles photographiques : filtres qui n’altèrent pas la couleur du ciel ou les tons chair et qui appliquent les ajustements nécessaires à chaque zone de l’image. Ils sont lumineux, chauds, froids et à contraste intense.

10.- Autonomie : dans l’iPhone 13 et 13 Pro Max, elle augmente de 2,5 heures en moyenne ; sur les 13 mini et 13 Pro, il augmente d’1h30.

Autres détails

iPhone 13/13 mini : disponible en Star White, Midnight, Blue, Pink ou Red. iPhone 13 Pro / Pro Max : Disponible en Argent, Graphite, Or ou Bleu Alpin. Le tout en vente le 24 septembre.

Des prix

iPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 128 Go809 euros 909 euros 1 159 euros 1 259 euros256 Go929 euros 1 029 euros 1 279 euros 1 379 euros512 Go1 159 euros 1 259 euros 1 509 euros 1 609 euros1 To––1 739 euros 1 839 euros

www.apple.es