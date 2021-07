Nouvel iPhone pour seulement 374 euros : cette offre laisse le XR reconditionné au prix de la démolition | La technologie

in

Amazon reconditionné est une excellente occasion de faire de bonnes affaires. Par exemple, les iPhone XR sont réduits dans ce mode dans pratiquement toutes ses couleurs.

Si vous achetez habituellement sur Amazon, vous connaissez sûrement le magasin de haut en bas, bien qu’il y ait une section qui est généralement plus ou moins étrangère aux utilisateurs réguliers : celle des produits reconditionnés, qui sont beaucoup moins chers car ils ne sont pas exactement neufs. .

Cette réduction répond au fait qu’Amazon ne peut pas les vendre comme neufs et qu’ils n’ont également qu’une garantie d’un an du magasin. Dans de nombreux cas, il s’agit simplement de produits retournés par l’acheteur, dans leur boite et encore scellés., mais que vous pouvez acheter à un prix avantageux.

Ce mobile dispose d’un écran HD+, d’un Face Unlock, d’Apple Pay et de 64 Go de stockage, en plus d’un prix assez abordable.

Cette modalité est ce qui permet en ce moment acheter un iPhone XR beaucoup moins cher reconditionné, mobile Apple qui peut désormais être le vôtre à partir de seulement 369€ en noir ou 375€ en jaune par exemple.

Les reconditionnés d’Amazon disposent également d’un mois d’essai pendant lequel vous pouvez décider de conserver ou non le produit, donc le risque est inexistant lors de l’achat d’un téléphone de ce type.

Malgré le fait que plusieurs années se soient écoulées depuis son lancement, ce mobile reste un bon achat pour plusieurs raisons. Par exemple, votre processeur est le Apple A12 Bionic, une puce qui offre toujours une excellente aisance dans la prise en main d’iOS et ses applications.

Apple continue de mettre à jour le système d’exploitation de ce téléphone, donc si vous l’achetez, vous continuerez à avoir accès à toutes les nouveautés que la marque a récemment présentées.

À l’époque, nous avons pu effectuer l’analyse de l’iPhone XR et, bien qu’il y ait évidemment des choses qui ont changé, de nombreuses conclusions sont toujours valables, comme tout ce qui concerne l’appareil photo ou la durée de vie de la batterie, deux de ses points forts .

La livraison est gratuite dans toute l’Espagne, bien que si vous en profitez pour vous inscrire au mois d’essai gratuit d’Amazon Prime, vous pouvez recevoir votre commande en seulement 24 heures ouvrables.

