Nouvel objectif de Biden sur le changement climatique à l’horizon 2030: sera-t-il juste pour les autres pays?

Le 22 avril, le président Biden convoquera les dirigeants mondiaux pour un sommet virtuel sur le climat dans le but de réaffirmer le leadership américain et de motiver les pays à réduire leurs émissions de manière beaucoup plus agressive.

Bien sûr, les États-Unis ne font que réengager l’action climatique eux-mêmes après un long vide de leadership. Au cours de sa présidence, Donald Trump a démoli des dizaines de réglementations environnementales et a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, sapant les progrès mondiaux en matière de réduction des émissions.

Désormais, pour rassurer le monde sur le fait que les États-Unis prennent la menace climatique au sérieux, Biden prévoit d’annoncer un nouvel objectif climatique 2030 dans le cadre de l’accord de Paris avant le sommet.

L’administration envisage un objectif de réduire les émissions entre 48 et 53% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, a rapporté Bloomberg mercredi. Ceci est conforme aux propositions de nombreux groupes verts, qui ont fusionné autour d’un objectif de réduction de 50 pour cent. Même si cet objectif nécessitera des changements importants, pour être mis en œuvre dans moins d’une décennie, de nombreuses études récentes montrent qu’il est à portée de main.

Mais un nouveau rapport, produit par un groupe d’organisations environnementales, y compris les Amis de la Terre et les jeunes Sunrise Movement, aborde la question sous un angle différent. Au lieu de déterminer ce qui est faisable pour les États-Unis, ils commencent par se demander: quelle devrait être la responsabilité des États-Unis dans la réduction des émissions mondiales pour empêcher la planète de se réchauffer à des niveaux dangereux?

Le résultat est une vision beaucoup plus audacieuse de la réduction des émissions aux États-Unis en 2030: 195%.

C’est vrai – ils proposent que la véritable responsabilité des États-Unis ne soit pas seulement d’éliminer toutes leurs émissions d’ici 2030 (ce qui serait de 100%), mais d’aller encore plus loin.

Les groupes de défense reconnaissent qu’il n’est pas réellement possible pour les États-Unis de réussir à l’intérieur de leurs propres frontières. Au lieu de cela, ils suggèrent que le pays réduise son empreinte carbone intérieure de 70% et contribue aux 125% restants en finançant les réductions d’émissions des pays en développement.

Les auteurs soutiennent que si les États-Unis atteignaient ces objectifs, ils contribueraient «leur juste part» à lutter contre le changement climatique, en tant que plus grand émetteur historique et nation la plus riche du monde.

Pourtant, le nombre étire l’imagination par rapport à d’autres propositions qui se rapprochent de la réalité politique. Mais c’est le point. «Si nous définissons toujours notre compréhension par rapport à ce que nous pouvons réellement imaginer faire par le Sénat actuel, ce n’est pas une discussion sur ce qui est réellement nécessaire», a déclaré Sivan Kartha, chercheur principal basé aux États-Unis au Stockholm Environment Institute et co-auteur du rapport.

Le nouvel objectif de Biden sera inévitablement contraint politiquement. Mais alors que nous nous précipitons vers un climat futur qui entraînera des impacts graves sur les personnes les moins responsables du problème, il vaut la peine de s’arrêter pour examiner cette question d’équité plus avant.

Une vision large de la responsabilité climatique des États-Unis – et combien cela pourrait coûter

Pour se faire une idée de ce que les États-Unis doivent au reste du monde dans la lutte contre le climat, une coalition plus large de groupes de la société civile sous l’égide du US Climate Action Network s’est réunie pour forger la proposition de 195% l’été dernier.

Le processus, ont-ils soutenu, devrait commencer par remonter le temps. Comme le montre l’animation ci-dessous, les États-Unis se distinguent par une large marge comme le plus grand émetteur historique.

Animation: Les pays avec les plus grandes émissions cumulées de CO2 depuis 1750 Classement début 2019: 1) États-Unis – 397GtCO2

2) CN – 214Gt

3) fmr URSS – 180

4) DE – 90

5) Royaume-Uni – 77

6) JP – 58

7) DANS – 51

8) FR – 37

9) CA – 32

10) PL – 27 pic.twitter.com/cKRNKO4O0b – Carbon Brief (@CarbonBrief) 23 avril 2019

Les groupes ont choisi de se pencher sur les émissions depuis 1950, lorsque l’économie mondiale et les émissions ont vraiment décollé. Le chiffre des émissions cumulées est pertinent car une fois que les molécules de dioxyde de carbone pénètrent dans l’atmosphère, elles persistent pendant des centaines d’années – de sorte que les émissions passées façonnent encore beaucoup la trajectoire du réchauffement climatique.

L’autre facteur majeur dans le calcul de l’équité de la coalition est la capacité d’une nation donnée à s’attaquer au problème. Ils utilisent le revenu d’une nation comme une approximation de la capacité, mais excluent les revenus des individus en dessous d’un certain niveau de pauvreté.

Entre ces deux facteurs, la coalition a conclu que les États-Unis sont responsables de 39% de l’effort mondial de lutte contre le changement climatique. (Vous pouvez jouer avec le calculateur d’équité climatique pour voir les hypothèses qui sous-tendent le résultat final.)

Pour assumer cette part du fardeau, les États-Unis devraient réduire leurs émissions de 195%, soit 14 gigatonnes d’équivalent dioxyde de carbone, d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005 afin de rester en phase avec ce que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a montré. est nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius.

Mais, comme mentionné ci-dessus, la coalition propose que les États-Unis ne réduisent leurs propres émissions que de 70%, soit d’environ 4 gigatonnes au niveau national.

«Les 70 pour cent ne sont pas notre juste part, c’est ce que nous pouvons faire si nous y mettons vraiment notre esprit et nos muscles avec les États-Unis proprement dits, et le reste de cette juste part. […] devrait être fait en coopérant avec d’autres pays – des pays plus pauvres », a expliqué Kartha.

Rapport USA Fair Shares NDC

Quant à la responsabilité des États-Unis d’aider d’autres pays, le nouveau rapport proposait également un engagement financier correspondant. En utilisant l’estimation la plus basse du coût de la réduction d’une tonne de carbone, les auteurs calculent que cela coûterait 570 milliards de dollars US d’ici 2030. pour aider d’autres pays à réduire suffisamment leurs émissions pour atteindre leur objectif de 195%.

Mais pour commencer également à compenser les pays pour les impacts du changement climatique déjà en mouvement du réchauffement actuel, ils soutiennent que les États-Unis devraient canaliser des montants similaires vers l’adaptation et les «pertes et dommages».

Si le financement de l’adaptation aiderait les pays à réduire les souffrances causées par un climat plus chaud à court terme, le financement des «pertes et dommages» servirait de forme de réparation pour indemniser les pays pour les dommages irrécupérables, par exemple, de l’élévation du niveau de la mer. Le total, alors, serait quelque part de l’ordre de 1,6 billion de dollars d’ici 2030.

Ce ne sont que des estimations initiales car ces pertes sont si difficiles à calculer. «Les questions du côté financier sont en fait beaucoup plus – douloureusement – complexes», a déclaré Kartha.

Pour donner une certaine perspective, Biden a récemment proposé de dépenser environ 1000 milliards de dollars pour la transition énergétique propre aux États-Unis au cours des huit prochaines années, et les progressistes ont demandé que ce montant soit dépensé chaque année.

Pourtant, 1,6 billion de dollars pour les autres pays est bien au-delà de tout ce que les États-Unis ont jamais ouvertement envisagé. Jusqu’à présent, nous n’avons donné qu’un milliard de dollars le total en finançant le Fonds vert pour le climat, le mécanisme des Nations Unies qui aide les pays en développement à atténuer et à s’adapter au changement climatique, car Trump a refusé de fournir un soutien supplémentaire.

Ces chiffres sont peut-être très ambitieux – mais les États-Unis devraient se diriger vers eux

La coalition n’est pas entièrement la seule à faire pression pour un objectif 2030 beaucoup plus ambitieux. Les think tanks Climate Analytics et le NewClimate Institute ont également proposé une part équitable similaire: 75% pour les coupes nationales, avec un soutien supplémentaire accordé aux efforts à l’étranger.

Mais la question se pose: dans quelle mesure l’atteinte d’un tel objectif serait-elle techniquement réalisable?

Le nouveau rapport ne fait référence à aucune étude particulière éclairant le choix d’un objectif national de 70%. Un objectif de 71% figurait dans le plan climatique du sénateur Bernie Sanders en tant que candidat à la présidentielle. La plupart des études se sont concentrées sur des cibles inférieures, bien que l’ingénieur-inventeur Saul Griffith ait modélisé un chemin vers 70 à 80 pour cent diminue d’ici 2035.

Dan Lashof, directeur américain du World Resources Institute, qui a recommandé un objectif de 50%, a déclaré: «Scientifiquement, il y a de bonnes raisons d’aller beaucoup plus loin. Personnellement, je ne vois pas les forces politiques ou économiques s’aligner pour nous amener dans une fourchette de 60 à 70 pour cent de réduction par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. J’adorerais me tromper, mais c’est mon jugement. »

Le simple fait d’atteindre des réductions de 50% nécessitera un effort important à l’échelle de l’économie, y compris la suppression progressive toutes les centrales à charbon américaines d’ici 2030. Et les années Trump ont désavantagé les États-Unis par rapport à d’autres pays développés comme le Royaume-Uni et l’UE, où un engagement politique stable en faveur de l’action climatique a permis aux gouvernements de cibler des réductions de 68 et 55%, respectivement.

“Il ne fait aucun doute que les quatre années passées sous l’administration Trump ont mis les États-Unis derrière le huit-ball et rendent le travail plus difficile”, a déclaré Lashof.

Karen Orenstein, la directrice du climat et de l’énergie de l’association environnementale à but non lucratif Friends of the Earth, qui a également co-rédigé le nouveau rapport, a reconnu qu’il est peu probable qu’il gagne du terrain sur le plan politique. «Je ne m’attends pas à ce que de nombreux membres du Congrès adoptent ces chiffres, mais je pense aussi que vous voyez plus de membres progressistes nouveaux et existants qui parlent d’un changement radical dans la façon dont nous abordons ces choses», a-t-elle déclaré.

S’il est peu probable que Biden lui-même adhère à la proposition, Orenstein a fait valoir qu’elle reflétait son approche de la lutte contre l’injustice raciale et sociale par le biais de l’action climatique au niveau national, notamment en allouant 40% des avantages des investissements climatiques aux communautés défavorisées. Pour être un leader mondial du climat, Biden devrait également se concentrer sur les actions à l’étranger. «Jusqu’à présent, Biden avait fait du bon travail en parlant de centrer la justice environnementale», a-t-elle déclaré, «et vous ne pouvez pas limiter cela aux frontières américaines.»