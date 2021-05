Nouvelle absence de Lebron James après avoir souffert de sa blessure

04/05/2021 à 04:01 CEST

Efe

Quelques heures après avoir connu la libération indéfinie de la base allemande Dennis Schroder avec les Angels Lakers, après s’être soumis aux protocoles de santé et de sécurité covid-19 de la NBA, l’actuel champion de la ligue a rapporté que LeBron James ne jouerait pas non plus le match ce matin contre les Denver Nuggets. .

Les Lakers, par le biais d’un communiqué, ont rapporté que James, qui est revenu hier soir après avoir été absent depuis le 20 mars et avoir manqué 20 matchs de championnat, sa plus longue absence des terrains au cours des 18 saisons où il a été en NBA, se souffert d’une entorse de la cheville droite et va faire une pause.

James s’est blessé à la cheville dans le dernier quart du match, ils ont perdu 114-121 contre les Raptors de Toronto, le troisième de suite qu’ils ont subi et le sixième des sept derniers matchs disputés.

Le gagnant de quatre prix du joueur le plus utile (MVP) de la ligue, 36 années, n’a pas pu terminer le match contre les Raptors et a raté les 6 dernières minutes, 42 secondes du temps réglementaire, après avoir recommencé à ressentir une douleur intense.

James aura maintenant trois jours de congé avant le prochain match des Lakers, qui aura lieu jeudi contre leurs voisins des Los Angeles Clippers.

La star des Lakers, qui lors de la conférence de presse après le match contre les Raptors a exclu que cela avait précipité son retour à la compétition et a défendu que ce n’est que sur le terrain qu’il pouvait voir comment la cheville a répondu après six semaines d’inactivité.

James a expliqué que la douleur qu’il a ressentie dans la dernière ligne droite du jeu qu’il n’avait jamais eue lors des séances d’entraînement précédentes car ils n’ont rien à voir avec ce qui se passe pendant une partie.

Il a également soutenu que sa seule référence pour voir s’il allait bien avec la récupération devait l’avoir sur le terrain, et en ce sens le test était précieux.

James a également souligné que tout espoir des Lakers de répéter le titre sera lié à leur santé avant le début des séries éliminatoires, ce qu’ils ne sont pas encore assurés avec huit matchs à disputer à la fin de la saison régulière.

“La seule chose qui compte, c’est que lorsque les moments décisifs arrivent pour assurer notre présence dans les éliminatoires, tout le monde au sein de l’équipe est en bonne santé et nous pouvons rivaliser au maximum”, a réitéré James, qui a minimisé la marque 36-28, que le il suffit de mettre le sixième place à la Conférence occidentale, à égalité avec les Portland Trail Blazers, mais avec le bris d’égalité en leur faveur.