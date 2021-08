Nouvelle affiche pour Nicolas Cage action horreur Prisoners of the Ghostland ⋆ .

]]>]]>

A moins d’un mois de la sortie de Prisonniers du pays fantôme, Elysian Film Group a partagé une nouvelle affiche pour le prochain film d’horreur d’action du réalisateur japonais Sion Sono, que Nicolas Cage lui-même a décrit comme “le film le plus fou que j’ai jamais fait”. Vérifiez le ici…

VOIR AUSSI: Regardez la bande-annonce de Prisoners of the Ghostland

À LIRE AUSSI : Nicolas Cage est-il l’acteur le plus intéressant du business en ce moment ?

Dans la ville frontière perfide de Samurai Town, un braqueur de banque impitoyable (Nicolas Cage) est sorti de prison par le riche seigneur de guerre The Governor (Bill Moseley), dont la petite-fille adoptive Bernice (Sofia Boutella) a disparu. Le gouverneur offre au prisonnier sa liberté en échange de la récupération du fugitif. Enfilé dans un costume de cuir qui s’autodétruira dans les cinq jours, le bandit part à la recherche de la jeune femme et de son propre chemin vers la rédemption.

Prisonniers du pays fantôme est prévu pour une sortie en salles et en numérique le 17 septembre aux États-Unis et au Royaume-Uni, et met en vedette Nicolas Cage, Bill Moseley, Sofia Boutella, Nick Cassavetes, Tak Sakaguchi et Yuzuka Nakaya.

]]>]]>

Lien source