Nouvelle alerte Pokétoon : celle-ci concerne Slugma

Ouissss. Nous adorons les Pokétoons – pas seulement parce qu’ils sont beaux et très, très mignons, mais parce qu’ils nous donnent un aperçu de la vie quotidienne de personnes qui ne sont pas nécessairement des entraîneurs de 10 ans ou des dirigeants de gym.

Dans le dernier Pokétoon, qui, selon nos très bonnes compétences en traduction Google, s’intitule « Poka Poka Slugma House », une jeune fille rend visite à ses grands-parents, et veut vraiment voir leur Slugma.

Apparemment, même si beaucoup d’entre nous ont mis du temps à attraper certains Pokémon, certaines personnes âgées en ont une tonne. Les grands-parents de la petite fille ont un Darumaka et un Évoli comme animaux de compagnie réguliers, un Minccino pour épousseter le sol de la cabane, un Joltik, un Spinarak et un Ariados pour aider la grand-mère à tricoter et un Haxorus pour couper du bois.

Mais surtout, la petite fille veut vraiment voir le Slugma que ses grands-parents utilisent pour chauffer la maison. Il vit généralement dans les tuyaux, ou les divers poêles à bois (Slugma-burning ?) autour de la maison, mais elle n’arrive pas à le rattraper. Apparemment, ses gardiens temporaires ne s’inquiètent pas trop qu’elle attrape la créature entièrement faite de lave incandescente.

C’est pourtant si mignon, des détails comme le petit Joltik attrapant un tour sur la tête de la fille au grand-père polissant les haches de… tête… de Haxorus ? Il est extrêmement attrayant de voir les personnages interagir avec les Pokémon de manière quotidienne, leur donner des baies, leur donner des caresses et voir les Pokémon réagir de la même manière. Cela nous fait souhaiter que les Pokémon soient réels, pour la millionième fois.