Nouvelle Amerykah, deuxième partie: l’âme analogique d’Erykah Badu

La plupart des artistes auraient été tentés de suivre leur album le plus acclamé par la critique avec plus de la même chose, mais Erykah Badu n’a jamais été du genre à suivre la voie évidente. Sorti le 30 mars 2010, New Amerykah Part 2: Return Of The Ankh a évité les paroles politiquement chargées et les rythmes futuristes tendus de son illustre prédécesseur, New Amerykah Part One (4e guerre mondiale), pour un bain chaud d’analogue axé sur la personne. âme traversée par les particularités qui ont toujours rendu son travail si vital et unique.

«C’est plus émouvant et parle de sentiments»

Badu a expliqué le raisonnement derrière son changement thématique et stylistique dans une interview avec Billboard, décrivant Return Of The Ankh comme «la sœur du côté gauche de mon cerveau – c’est le côté droit». Pour Badu, «la première partie était le côté gauche de mes pensées – c’était plus socialement politique et mon processus de pensée était plus analytique. Cette fois, il n’y avait rien à craindre – l’album est plus émotionnel et fluide et parle de sentiments.

Badu a acquis une réputation pour son choix judicieux de collaborateurs – elle a été l’une des premières à utiliser les compétences de production de J Dilla – et l’emploi de joueurs mercuriels tels que le batteur Ahmir «Questlove» Thompson, le bassiste Thundercat et le claviériste James Poyser imprègne Return Of The Ankh d’une créativité chatoyante qui transforme même les reprises les plus légères en œuvres vitales. «Turn Me Away (Get MuNNY)» fusionne «Can’t Turn Me Away» de Sylvia Striplin avec sa progéniture hip-hop, «Get Money» de Junior MAFIA, pour présenter une brillante pollinisation croisée de groove et de rap rares. Le riff de Badu sur Ailes«Arrow Through Me», sur «Gone Baby, Don’t Be Long», est encore meilleur, prenant le reggae soul de l’original de Paul McCartney et le reconstituant avec bonheur pour en faire l’un des meilleurs groovers de longue durée de sa carrière .

Une personnalité géante

Son travail avec les producteurs de hip-hop ne porte pas moins de résultats créatifs: Madlib déforme son échantillon de « Take Some Time » de Ndugu & The Chocolate Watch Band pour ajouter une friction bienvenue aux rythmes décontractés de « Umm Hmm », tandis que Karriem Riggins ajoute enseigné , des rythmes nets, des craquements de vinyle et des cliquetis ambiants au doux néo-soul de «Fall In Love (Your Funeral)». Ailleurs, Georgia Anne Muldrow transforme de dix minutes plus près de Return Of The Ankh, « Out My Mind, Just In Time », d’une ballade néo-soul en une brume déformée de trébuchement, psychédélique-R&B infusé.

Mais New Amerykah Part Two: Return Of The Ankh est avant tout l’album de Badu, et sa personnalité géante et multiforme est investie dans chacun de ses grooves langoureux. Des chansons réfléchies sur la croissance personnelle, le chagrin et la vulnérabilité sont entrecoupées de riffs comiques sur la recherche d’or et l’infidélité. Sur «Fall In Love (Your Funeral)», elle ne laisse aucun doute à un partenaire potentiel quant aux dangers de commencer une relation avec elle.

La détermination de Badu à poursuivre la liberté artistique et à défier le statu quo s’est révélée plus loin dans le clip du premier single de l’album, «Window Seat». Tourné dans le style de la guérilla, le film présentait Badu marchant dans Dealey Plaza à Dallas, se déshabillant lentement avant d’être abattu par un tireur d’élite invisible – une allusion à l’assassinat du président John F. Kennedy sur le même site.

Le message était clair: Badu sait qu’elle peut être une cible, mais elle refuse de faire autre chose que de suivre sa vision.

