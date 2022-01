Nouvelle année, nouveaux départs : des lieux qui illustrent la bonne nourriture et les bonnes boissons à travers le pays

Avec une augmentation des cas Omicron, ce n’était pas le début d’une nouvelle année que personne n’espérait. Mais, si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, les choses s’améliorent et, espérons-le, cette fois-ci, nous serons tous plus intelligents



J’ai commencé à écrire cet article avant que les alertes Omicron ne soient diffusées et nous avons été réduits de trouver notre prochain point d’eau à nous recroqueviller de peur, confinés dans nos maisons. Oui, ce n’était pas le début d’une nouvelle année que personne n’espérait. Mais, si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que les choses s’améliorent et, espérons-le, cette fois-ci, nous serons tous plus intelligents.

Au moment où cela sera imprimé, on ne peut que supposer que les restaurants et les bars serviront toujours, bien qu’à capacité réduite. Si la fortune nous favorise toujours, voici ma sélection d’endroits qui illustrent la bonne nourriture et les bonnes boissons à travers le pays.

À Bangalore, les menus de table d’hôte préparés uniquement sur pré-réservation peuvent donner l’impression que BOC a l’air capricieux, mais lorsque les dames Divya et Vishal vous accueillent, puis écrivent le menu spécialement préparé sur un tableau noir et expliquent tout, cela ressemble à l’endroit le plus chaleureux pour dîner. Modeste mais magnanime, précis mais varié, concentré mais complet, c’est une prestation assez yin-yang dans l’ensemble, et l’une des meilleures adresses pour un repas.

Pendant ce temps, presque des années de recherche ont culminé avec l’ouverture du restaurant Oota et vous pouvez le goûter dans chaque bouchée de chaque plat. C’est un travail méticuleux d’amour, pas seulement pour la nourriture mais pour les recettes locales perdues et un effort sérieux et sérieux pour les faire revivre et les préserver. Cela aide certainement que leur programme de cocktails et de bières soit tout aussi pertinent.

Bier Library et Biergarten sont deux adresses de premier plan pour d’excellentes bières et nourriture, un divertissement sans tracas avec de la bonne musique et une bonne ambiance. La bibliothèque Bier m’a servi une pizza moyenne tandis que le Biergarten proposait des plats très épicés qui rendaient les bières encore plus désirables.

À Delhi, le PDA fait partie des meilleurs bars de la ville pour bien s’habiller et bien boire. Il y a aussi le bar Home qui est tout aussi génial mais c’est réservé aux membres.

Mahabelly est la route la plus courte vers le Kerala malgré les restrictions de voyage et c’est une révélation hautement recommandée (choquante mais dans le bon sens) pour tous les Indiens du nord qui pensent que la «nourriture du sud de l’Inde» ne comprend que des dosa-idli-sambar.

De l’équipe qui livre les incroyables pizzas Nomad vient le nouveau restaurant cloud Henry Havaldar qui sert une excellente cuisine indienne de tout le sous-continent, soigneusement emballée et livrée.

J’ai toujours du mal à obtenir de bons plats asiatiques de manière constante et fiable. Je suis sûr qu’il y en a beaucoup, mais actuellement Azuki a été performant sur les deux fronts ces dernières fois, donc je le partage ici.

Pendant ce temps, à Mumbai, la gastronomie facile, si cela peut être une catégorie, c’est ce qu’ils font à Americano (pensez aux vibrations de la côte ouest.) En outre, la meilleure pizza Southside (vous pouvez même essayer la recette du chef Alex car elle est sur son Insta) le tout soutenu par un excellent programme de cocktails et de vins.

Pour l’innovation, la qualité de l’artisanat et la cohérence de la livraison, The Table et O’Pedro restent pour moi les meilleurs restaurants de Mumbai, situés dans des quartiers très différents de la ville et servant des styles de cuisine totalement différents.

À Goa, Neighbours est un nouvel avant-poste qui est venu comme une bouffée d’air frais. C’est une cuisine décontractée, c’est un mélange de saveurs et de textures, très innovant mais rien de trop ostentatoire. Je recommande vivement le carpaccio de boeuf et les crevettes. Le programme de cocktails est également fabuleux.

Burger Factory reste la référence en matière d’excellents hamburgers et shakes dans l’État. Les petits pains sans œufs sont un nouvel ajout bienvenu.

Des endroits comme celui-ci et Goa rendent également si heureux que le bœuf ne soit pas interdit partout dans le pays.

De la bonne nourriture, des boissons géniales et le bon type de musique au bon volume également ; vous voulez le meilleur apéritif de l’état, vous feriez mieux de réserver une table au Saz on the Beach. Assez dit.

L’un des restaurants gastronomiques les plus précieux de la ville, le chef et propriétaire Chris met en valeur son flair pour la saveur à Sublime avec un menu assez complet qui est un mélange de saveurs à la fois locales et internationales.

Prahlad et sa femme dirigent le charmant joint The Black Market à Panjim, où la nourriture est un jeu ludique mais bien planifié sur les textures et les ingrédients. Ils s’adressent à tous les palais et le soutiennent avec un solide portefeuille de boissons. Certainement à ne pas manquer.

Pendant ce temps, Vinayak et Bhatti Village restent les meilleurs endroits pour savourer des plats locaux; Assurez-vous simplement de réserver ou d’arriver bien à temps, sinon vous n’aurez peut-être ni place ni la moitié des bonnes choses du menu.

L’écrivain est sommelier

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.