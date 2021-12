Nouvelle année, nouveaux sondages mais les résultats auront une grande portée pour le BJP

Sa victoire écrasante dans le plus grand État de l’Inde lors de deux scrutins consécutifs à Lok Sabha a été au centre du BJP qui a remporté la majorité des sièges à l’échelle nationale.

À l’approche de la nouvelle année, le BJP se trouve à l’aube du cycle de sondages d’État le plus conséquent depuis les élections de 2019 à Lok Sabha, car les résultats diront si la voie à suivre dans sa candidature pour un troisième mandat consécutif au Centre est en train d’arriver. plus cahoteux ou un défi d’opposition forte reste insaisissable.

Si 2021 marquait le rare cas où le gouvernement dirigé par Narendra Modi s’inclinait devant des manifestations organisées, montées par des agriculteurs du nord de l’Inde contre trois lois de réforme de l’agriculture, et que le mécanisme électoral enviable du BJP échouait contre un satrape régional populaire au Bengale occidental, 2022 sera révéler si les répercussions que ces développements ont provoquées ont eu un impact au-delà de leurs implications immédiates.

Et, selon les experts politiques, les sondages de l’assemblée de l’Uttar Pradesh en détiendront la clé. Le Chhattisgarh et le Rajasthan n’ont pas fait grand-chose pour ralentir la marée que les résultats de l’Uttar Pradesh avaient générée en sa faveur. Alors que le BJP remportait 312 sièges dans les 403 membres de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le chef de la Conférence nationale Omar Abdullah avait alors tweeté qu’« à ce rythme nous ( opposition) pourrait aussi bien oublier 2019 et commencer à planifier/espérer 2024 ».

Ses commentaires ont été moqués par beaucoup mais se sont avérés prémonitoires. L’Uttar Pradesh se rendra aux urnes avec l’Uttarakhand, le Manipur, Goa et le Pendjab, la commission électorale étant susceptible d’annoncer les dates à tout moment le mois prochain. Sa victoire écrasante dans le plus grand État de l’Inde lors de deux scrutins consécutifs à Lok Sabha a été au centre du BJP qui a remporté la majorité des sièges à l’échelle nationale.

Toujours prêts au combat, les principaux dirigeants du BJP ont déjà commencé à visiter les États liés aux élections, Modi lui-même s’adressant à plusieurs réunions publiques dans l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand, lançant des projets de développement et ciblant l’opposition. Il a également pris la parole lors d’une réunion publique à Goa. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, reconnu pour sa compréhension approfondie de la dynamique politique de l’Uttar Pradesh tissée autour de la religion, de l’identité de caste, des particularités régionales et des poids lourds locaux en plus des questions de gouvernance, fréquente l’État, en tant que parti estime qu’une autre victoire catégorique dans ce pays fera plus que toute autre chose pour donner le ton aux prochains sondages de Lok Sabha.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a également lancé un défi agressif et a cherché à contrecarrer le discours Hindutva du BJP sous la direction du ministre en chef Yogi Adityanath en se joignant aux chefs de caste régionaux et en remettant en question les revendications de développement du gouvernement de l’État. Une victoire pour le BJP, en particulier par un belle marge, sera également un coup de pouce supplémentaire à son projet idéologique, mais tout revers aura un impact de grande envergure. ans.

Alors que cela aurait été considéré comme un désavantage évident pour le parti au pouvoir, les luttes intestines au sein du Congrès de l’opposition combinées à la solide organisation du parti au pouvoir et au «facteur Modi» ont rendu la bataille vive. Les critiques affirment que le manque d’action vigoureuse contre les militants de droite accusés d’avoir lancé des appels à la violence contre les musulmans dans un Dharam Sansad à Haridwar dans l’Uttarakhand, où le BJP est au pouvoir, est lié aux sondages car il souhaite que les questions de polarisation religieuse occupent le devant de la scène pour repousser toute opposition au pouvoir à laquelle il pourrait être confronté dans l’État et l’Uttar Pradesh voisin. Le BJP, pour sa part, a refusé de se joindre à la question avec les partis d’opposition, et a déclaré que les questions sur l’événement ne devraient pas être posées à lui mais aux organisateurs.

La police a enregistré un FIR dans l’affaire. Elle met également tout en œuvre pour avoir un impact dans les sondages du Pendjab, ce qui a été considéré comme une cause perdue pour elle après que son allié Akali Dal a rompu les liens et que la protestation des agriculteurs s’est intensifiée avant qu’elle ne change. bien sûr en désamorçant l’agitation avec l’abrogation des trois lois. Il s’est associé à l’ancien pilier du Congrès Amarinder Singh et à une faction divisée d’Akali, et a intronisé un certain nombre de dirigeants sikhs, y compris des députés en exercice, pour tendre la main à la communauté qui avait a mené l’agitation contre les trois lois. Si les sondages de l’Uttar Pradesh sont considérés comme un baromètre naturel pour juger de l’humeur de la nation, un bon spectacle de l’alliance dirigée par le BJP au Pendjab montrera la capacité continue du parti à s’adapter pour défier les aléas .

Si 2021 était l’année des défis politiques et de gouvernance pour le parti au pouvoir alors que la deuxième vague de Covid a secoué le pays avant que les syndicats d’agriculteurs ne marchent vers la frontière de Delhi, les résultats du sondage de 2022 diront si les gens ont accepté l’accusation d’incompétence de l’opposition contre ses gouvernements à le Centre et les États dans leur gestion de la pandémie ou des questions agricoles ou leur confiance dans le parti reste intacte.

Le BJP avait cité son succès dans un certain nombre de sondages d’État et de sondages après l’épidémie de Covid en 2020 comme une approbation populaire de sa gestion de la crise. Outre les cinq États, deux autres États de l’Himachal Pradesh et du Gujarat devraient faire face aux élections d’ici la fin de l’année prochaine, et le BJP est au pouvoir dans six des sept États, ce qui rend les enjeux élevés pour le parti.

Cela contraste fortement avec les sondages de quatre États et du territoire de l’Union de Pondichéry en 2021 dans lesquels le BJP n’était au pouvoir que dans un seul État, l’Assam, qu’il a conservé. Il fait également partie du gouvernement de Pondichéry. Alors que le principal rival national du BJP, le Congrès, n’a montré que peu de signes de reprise de sa fortune au cours de l’année précédente, car il a gravement perdu au Kerala et en Assam, ce fut le succès du chef du Bengale occidental. Le Congrès de Trinamool dirigé par la ministre Mamata Banerjee pour réprimer le défi du safran dans son État, qui a semé les graines d’un éventuel réalignement dans le camp de l’opposition en prenant le BJP. La forme que prendra la politique de l’opposition alors qu’elle évalue ses options peut dépendre beaucoup du sondage nouvelles que la nouvelle année apportera.

