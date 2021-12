Nouvelle année, nouvel appartement. Où veux-tu manger les prochains raisins ?

29/12/2021 à 12:36 CET

Pepa Caballero

Nouvelle année nouvelle vieAinsi, nous avons l’intention de commencer la majeure partie du 2022. Si vous souhaitez commencer par changer ou acquérir une maison et obtenir un appartement à vendre à Sabadell, à Creu de Barberá, nous vous facilitons la tâche, car à partir de 77 000 euros vous pourrez trouver où vous déplacer. Et si vous faites partie de ceux qui aiment l’odeur du neuf, vous trouverez aussi dans cet article maisons neuves. Il ne vous reste plus qu’à choisir celui qui vous appartient.

Vous souhaitez emménager dans un appartement de 3 chambres à Creu de Barberá ? Ici vous l’avez

Cette maison totalement extérieure, avec une grande cuisine rénovée et entièrement équipée et une buanderie, ainsi que le salon lumineux avec balcon, peuvent être les caractéristiques que vous recherchez pour votre future maison. Son prix est plus qu’intéressant.

Prix: 146 000 euros.

La maison avec cuisine indépendante que vous recherchez à Sabadell pour 130 000 euros

Ne regarde pas plus loin. Voici l’appartement dont vous avez besoin dans le quartier Espronceda. Il dispose d’une cuisine indépendante en parfait état, entièrement équipée et d’un confortable séjour avec balcon. Parmi ses caractéristiques, il possède des sols en grès, une menuiserie extérieure en aluminium, des portes Embero et la climatisation avec pompe à eau chaude et froide.

Prix: 130 000 euros.

Que comptez-vous faire sur cette terrasse ? Boire un verre entre amis, regarder un match ? Laissez courir votre imagination

Décorer une terrasse comme celle de cet appartement à Creu de Barberá va être plus que imaginatif. Meubles, plantes, bougies, tout pour passer d’interminables soirées au barbecue et entre amis ou en famille. L’appartement est impeccable à vivre et bénéficie d’un emplacement fantastique.

Prix: 239 000 euros.

Une nouvelle maison est la meilleure façon de commencer l’année

Dans le développement Almogàvers, un complexe résidentiel situé à Sabadell, vous pouvez trouver des maisons de nouvelle construction avec 2 et 3 chambres (certaines adaptées aux personnes handicapées). Les cuisines ont une distribution de travail pratique et un large accès au salon avec accès à un balcon. Les excellentes finitions, basées sur les tendances actuelles et de haute qualité, sont présentes dans toutes les chambres.

Prix ​​a partir de 155 000 euros.

Appartement idéal pour jeunes couples et investisseurs

A défaut de terminer la réforme de la cuisine et de la salle de bain, IAD vous présente cette maison de 2 chambres, totalement extérieure, pour lancer votre imagination et la décorer à votre guise. Le prix, super intéressant.

Prix. 77 000 euros.

