Nouvelle année, nouvel espoir pour les investisseurs en or et en argent

par Clint Siegner, Money Metals :

Les prix de l’argent et de l’or ont largement sous-performé les attentes des investisseurs en 2021. Peut-être le plus frustrant de tous, les fondamentaux étaient là, entraînant une demande de détail sans précédent pour les lingots physiques.

Les craintes inflationnistes se sont glissées sur les marchés. La Fed a maintenu une politique monétaire ultra-accommodante incluant des taux d’intérêt nuls et une monétisation massive de la dette. 2021 a aussi été une mauvaise année pour la confiance dans les grandes institutions.

Les acheteurs nerveux ont changé les actifs papier en métal physique à un rythme record.

Les investisseurs chevronnés dans les métaux savent que de bons fondamentaux ne signifient pas nécessairement une hausse des prix. La découverte des prix sur les marchés du papier est interrompue. À court terme, il peut être totalement déconnecté des facteurs déterminant l’offre et la demande de physique.

L’une des grandes questions pour 2022 est de savoir si nous verrons une meilleure performance des prix.

À plus long terme, les fondamentaux comptent. C’est pourquoi les prix de l’or et de l’argent sont des multiples de ce qu’ils étaient il y a vingt ans. Cette année, les arguments en faveur de la possession d’or et d’argent physiques promettent de devenir encore plus forts dans les mois à venir.

L’inflation des prix continuera de faire rage. Des salaires plus élevés, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre ne vont pas disparaître de sitôt. Les actions délibérées du gouvernement et de la banque centrale sont responsables de la tourmente.

Les Américains peuvent s’attendre à davantage d’interventions économiques, de restrictions, de mandats et de mesures de relance artificielles. Les responsables à Washington DC montrent peu d’intérêt à changer leur approche.

L’heure des comptes n’est pas loin pour la Fed. La banque centrale est prise entre la montée en flèche de l’inflation des prix et les marchés désespérément accros à des mesures de relance sans fin.

Les banquiers de la Fed tentent de maintenir l’illusion qu’ils peuvent intervenir rapidement et contrôler l’érosion du pouvoir d’achat de la Réserve fédérale américaine sans plonger l’économie américaine dans le fossé. Ils télégraphient des hausses de taux à partir du milieu de l’année.

Les planificateurs centraux de la Fed ne peuvent pas justifier de manière convaincante pourquoi les marchés toléreront des taux plus élevés cette fois. Ils aimeraient que les gens oublient qu’ils ont déjà essayé et échoué. La dernière tentative s’est terminée presque avant son début lorsque le marché boursier a vomi à cause des hausses de taux à l’automne 2018.

Un effondrement de la confiance dans le Federal Reserve Note n’est pas probable en 2022. Mais cet événement se rapprochera lorsque les banquiers de la Fed démontreront une fois de plus qu’il n’y a aucun moyen de sortir du piège de la relance.

Les troubles monétaires et politiques pousseront davantage d’Américains à acquérir de l’or et de l’argent.

Les traders à terme employés par les grandes banques continueront de lancer des quantités massives de contrats papier sur l’or et l’argent sur le marché. Ils continueront également à prendre le côté court de ces contrats et à pousser les prix du papier en leur faveur chaque fois qu’ils verront l’opportunité.

Si la demande mondiale de réception de matériel physique augmente, le prix du papier du métal finira par suivre.

Une évasion est à venir. La question peut être de savoir si cela se produit sur le marché à terme ou après tout, la confiance dans le marché à terme s’est évaporée.

