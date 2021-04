Nouvelle Apple TV 4K vs ancienne Apple TV 4K: spécifications, fonctionnalités, prix

L’Apple TV 4K de deuxième génération est arrivée et est livrée avec un certain nombre de mises à niveau, notamment la puce A12, HDMI 2.1, Thread, HDR à fréquence d’images élevée, une télécommande Siri entièrement repensée, et plus encore. Suivez-nous pour découvrir la nouvelle Apple TV 4K par rapport à l’ancienne Apple TV 4K.

L’Apple TV 4K d’origine a été lancée en 2017 avec la puce A10X et presque exactement la même télécommande Siri incluse avec l’Apple TV HD 2015. Alors que l’Apple TV 4K 2017 a fait ses débuts avec la prise en charge de fonctionnalités modernes telles que Dolby Atmos, Dolby Vision / HDR10, etc., aucun changement pendant près de quatre ans signifiait que le décodeur était bien en retard pour une mise à niveau – en particulier à un prix de départ de 179 $. .

Outre l’adoption des dernières normes telles que HDMI 2.1, Thread, WiFi 6, etc., un changement majeur avec la nouvelle Apple TV 4K est la mise à jour de la télécommande Siri avec un design en aluminium, un nouveau pavé de navigation à cinq directions, la possibilité de contrôler les téléviseurs et les récepteurs. , et plus.

Nouvelle Apple TV 4K vs ancienne Apple TV 4K

Matériel

Apple affirme que le passage à la puce A12 Bionic avec la nouvelle Apple TV 4K permet une prise en charge de la fréquence d’images élevée pour HDR et Dolby Vision à 60 ips pour une expérience de visionnement plus fluide et plus réaliste.

tvOS 14.5 prend également en charge des fréquences d’images élevées pour AirPlay, de sorte que les utilisateurs d’iPhone 12 Pro peuvent diffuser sans fil des vidéos Dolby Vision à 60 ips sur la nouvelle Apple TV 4K.

Pendant ce temps, les options de stockage restent les mêmes à 32 ou 64 Go.

Nouvelle Apple TV 4K

Ancienne Apple TV 4K

CPU / GPU

A12 Bionic A10X Fusion

Stockage

32 ou 64 Go 32 ou 64 Go

En ce qui concerne les dimensions du nouveau boîtier Apple TV 4K, il est identique à son prédécesseur à 3,9 x 3,9 x 1,4 pouces (98 x 98 x 35 mm).

E / S

L’entrée / sortie est un grand domaine d’amélioration pour la nouvelle Apple TV 4K. Le passage à HDMI 2.1 est très remarquable car il fait plus que doubler la bande passante des 18 Gbps de HDMI 2.0 à 48 Gbps. Cette spécification permet de prendre en charge jusqu’à 10K résolutions à 120 ips. Bien qu’Apple n’en profite pas pour le moment, cela signifie qu’il y a une certaine pérennité avec le matériel, et Apple pourrait pousser des mises à jour logicielles à l’avenir pour débloquer des performances améliorées.

Il est également bon de voir le support WiFi 6 et Thread arriver sur Apple TV 4K. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un HomePod mini pour tirer parti de Thread pour les appareils HomeKit et, bien sûr, pouvez tirer parti de vitesses Internet plus rapides avec les derniers routeurs WiFi 6.

Nouvelle Apple TV 4K

Ancienne Apple TV 4K

HDMI

2,1 2,0a

Wifi

WiFi 6 – 802.11ax WiFi 5 – 802.11ac

Bluetooth 5,0

✅ ✅

Fil

✅ ❌

Gigabit Ethernet

✅ ✅

Récepteur IR

✅ ✅

Toute nouvelle télécommande Siri

✅ ❌

Cadence élevée Dolby Vision / HDR

✅ ❌

Dolby Vision / HDR10

✅ ✅

Dolby Atmos

✅ ✅

Au-delà de ces changements, les principales mises à niveau de la nouvelle Apple TV 4K sont la prise en charge de la fréquence d’images élevée pour HDR / Dolby Vision et la télécommande Siri remaniée.

Toute nouvelle télécommande Siri

La nouvelle télécommande Siri est livrée avec un pavé tactile à 5 directions repensé. Mais cela fonctionne toujours avec des gestes tactiles pour un contrôle rapide. La bague extérieure est également pratique pour rechercher en arrière et en avant.

Le bouton Siri a été déplacé sur le côté – tout comme les iPhones modernes – et il existe maintenant un bouton d’alimentation et de mise en sourdine dédié avec le bouton Menu renommé en bouton «<» (retour).

Nouvelle télécommande Siri

Ancienne télécommande Siri

Émetteur IR

✅ ✅

CEC

✅ ❌

Nouveau Clickpad à 5 directions

✅ ❌

Batterie rechargeable

✅ ✅

Bluetooth

Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.0

Connecteur Lightning

✅ ✅

Nouveaux boutons dédiés pour l’alimentation et la coupure

✅ ❌

Accéléromètre et gyroscope

❌ ✅

La télécommande elle-même est plus fine, plus haute et plus épaisse que la télécommande Siri précédente. Une autre nouvelle fonctionnalité utile est la prise en charge du contrôle des téléviseurs et des récepteurs.

Cependant, Apple supprime l’accéléromètre et le gyroscope à 3 voies avec la nouvelle télécommande Siri. Cela suppose probablement que les gens qui aiment jouer avec Apple TV utiliseront probablement un contrôleur Xbox ou PlayStation.

La nouvelle télécommande Siri est livrée avec la nouvelle Apple TV 4K (Apple TV HD également) et sera également vendue séparément pour 59 $.

Prix ​​de l’Apple TV 4K

La nouvelle Apple TV 4K est proposée au même prix que l’ancien modèle – 179 $ pour la version 32 Go et 199 $ pour la version 64 Go. Les commandes ouvrent le 30 avril, avec des livraisons à partir de la seconde quinzaine de mai.

Alors qu’Apple continue de proposer des prix beaucoup plus élevés que ses concurrents de streaming 4K tels que Roku, Amazon Fire, etc., la société compte probablement sur des clients pleinement engagés dans l’écosystème Apple prêts à payer la prime.

Les nouvelles fonctionnalités à venir sur Apple TV HD et les versions ultérieures avec tvOS 14.5 sont une nouvelle fonctionnalité d’équilibrage des couleurs qui fonctionne avec la prise en charge vocale iPhone et Siri en Autriche, en Irlande et en Nouvelle-Zélande.

Récapitulation de la nouvelle Apple TV 4K par rapport à l’ancienne Apple TV 4K

Si vous possédez déjà une Apple TV 4K 2017, la décision de mettre à niveau peut être un peu plus difficile. Mais si vous avez une Apple TV HD 2015 ou si vous n’en avez pas du tout, la nouvelle Apple TV 4K sera un achat convaincant si rester pleinement dans l’écosystème Apple est un facteur important.

Cependant, vous avez également la possibilité d’acheter simplement la nouvelle télécommande Siri, qui fonctionne avec l’Apple TV HD et les deux générations d’Apple TV 4K.

Mais si des fonctionnalités telles que 4K, HDR, etc. sont la priorité absolue et que tvOS ne l’est pas, vous pouvez toujours vous procurer un appareil de diffusion en continu comme le Roku Premiere pour moins de 40 $ (comprend même l’application Apple TV).

