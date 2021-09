Nouvelle application Rajasthan Tourism pour apporter des informations en temps réel aux visiteurs

in

L’application mobile est lancée juste avant le début de la saison touristique en octobre. (Tourisme du Rajasthan)

Les touristes au Rajasthan auront bientôt toutes les informations sur les sites, les sons et les délices gastronomiques de l’État dans la paume de leurs mains.

Le département du tourisme de l’État lancera l’application Android officielle Rajasthan Tourism contenant des informations authentiques le 27 septembre à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme. L’application sera disponible sur Play Store pour les téléphones Android. La version iOS est également en cours de développement et pourrait être lancée dans les prochaines semaines.

Le directeur du département du tourisme du Rajasthan, Nishant Jain, a déclaré que l’application contiendrait toutes les informations sur les sites touristiques, les moyens de transport et d’autres services. Les touristes sauront si le fournisseur de services local s’est enregistré auprès du service du tourisme d’un simple toucher du doigt, ce qui renforce leur sécurité.

A l’heure actuelle, toutes ces informations sont disponibles sur le site du service du tourisme. L’application mobile sera plus pratique et conviviale, a déclaré Jain.

De nombreux sites Web privés fournissent également des informations sur le tourisme au Rajasthan. Cependant, une application officielle sera plus fiable et fournira des informations en temps réel. L’application mobile aidera également les visiteurs à planifier leur visite dans les points chauds touristiques. Ils pourront également vérifier les tendances et les chiffres de fréquentation.

L’application mobile est lancée juste avant le début de la saison touristique en octobre.

Le département du tourisme de l’État s’attend à un afflux énorme de touristes nationaux au cours des six prochains mois dans le scénario post-Covid. Dans le cadre de sa nouvelle politique touristique, 2020, le département du tourisme du Rajasthan développe de nouvelles expériences et de nouveaux lieux pour les touristes. L’application fournira la plate-forme idéale pour offrir un aperçu de ces nouvelles attractions aux visiteurs potentiels. L’application sera également utilisée pour promouvoir les programmes et les activités promotionnelles du département.

Le département a récemment signé un accord avec Incredible India, la poignée de tourisme du Centre, pour promouvoir le tourisme au Rajasthan. La collaboration devrait mettre l’accent sur le tourisme intérieur et l’aligner sur les divers aspects de l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.