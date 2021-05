Nouvelle approche au service de Charles Leclerc à Barcelone

Charles Leclerc a déclaré qu’il changerait son approche d’un week-end de course après Portimao, et lors du GP d’Espagne, il voyait déjà des avantages.

La dernière course au Portugal n’a pas été un problème pour Leclerc, la partie de son week-end qui l’a déçu a été ses performances de vendredi et samedi.

Alors maintenant, il veut essayer de construire son week-end de course étape par étape plutôt que de lui donner des grains entiers dès le début, et à Barcelone, cette approche a porté ses fruits puisqu’il a terminé FP2 en P3, à seulement 0,165 s plus lent que Lewis Hamilton de Mercedes. dans P1.

«C’était une très bonne journée propre, j’ai changé un peu mon approche de Portimao, en procédant étape par étape et je conduis beaucoup mieux et dans un meilleur endroit avec la voiture», a-t-il déclaré aux journalistes.

«J’espère donc que nous pourrons continuer à bâtir sur cette solide première journée de demain.

«Demain sera important pour les qualifications, en particulier sur cette piste, je pense que nous savons où nous améliorer, alors voyons maintenant si nous faisons du bon travail en nous améliorant simplement là où nous luttons.

À ce stade de l’année dernière, c’était également Hamilton qui a dominé la FP2 au GP d’Espagne 2020, mais l’écart entre lui et Leclerc s’est considérablement réduit par rapport au déficit de 1,2 s qu’il était.

C’est donc un signe clair de la progression de Ferrari, ce qui maintient la motivation au sein de l’équipe à un niveau élevé.

«L’année dernière, je pense que nous avons eu beaucoup de mal ici, et cette année, la voiture se sent bien mieux, donc c’est génial», a expliqué Leclerc.

«C’est particulièrement bon pour toute l’équipe de retour à l’usine qui continue de travailler, quand ils voient enfin les chiffres et voient à quel point nous sommes meilleurs que l’an dernier.

«Cela motive tout le monde, donc ça fait du bien dans la voiture et j’espère que demain sera une bonne journée.

«Je pense que si nous pouvons être juste derrière Mercedes et Red Bull, alors c’est le mieux que nous puissions espérer pour le moment, s’il y a une bonne surprise encore plus que cela, ce sera le bienvenu, mais je pense que l’objectif sera d’être juste derrière eux.”

Notre #SpanishGP vendredi tire à sa fin avec # Charles16 et # Carlos55 terminant respectivement P3 et P8 💪 # essereFerrari 🔴 # FP2 pic.twitter.com/jWoWTNdoYJ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 7 mai 2021

Carlos Sainz a encore du travail à faire dans l’autre Ferrari après avoir senti que l’équilibre de sa SF21 n’était pas tout à fait là en FP2.

Et si l’Espagnol s’attend à ce que lui et Leclerc «convergent davantage» samedi, l’étroitesse de la grille signifie qu’il ne mise pas encore sur une apparition en Q3.

«Depuis la FP1, nous avons vu que la piste avait beaucoup d’adhérence, ce qui a contribué à améliorer un peu l’équilibre et à maîtriser l’arrière-train», a-t-il déclaré.

«Charles et moi avons l’air assez heureux, pour moi en FP2, l’équilibre nous a un peu échappé et je me débattais plus que lui, dans le dernier secteur, il avait l’air particulièrement rapide. Je pense qu’il est même devenu violet, ce qui est bon signe, car il n’y a pas beaucoup de lignes droites mais beaucoup de virages.

«Pour demain, nous devrions converger un peu plus, ne vous méprenez pas, c’est serré là-bas. Il y a les deux AlphaTauris, deux Alpines qui aujourd’hui ont finalement fait leur meilleur tour et tout d’un coup ils sont tous les deux devant, les deux Red Bulls devraient être là mais aujourd’hui ils étaient en quelque sorte derrière.

«Donc, vous commencez à additionner et ce n’est pas comme si Q3 allait être facile demain parce que vous avez presque ces trois ou quatre équipes dans le même dixième.»

