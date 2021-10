Nouvelle autonomie de la batterie MacBook Pro vs Intel MacBook Pro

La durée de vie de la batterie semble être élevée avec les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro d’Apple. Maintenant qu’Apple a officiellement dévoilé les machines 14 et 16 pouces, voyons comment la durée de vie de la batterie du nouveau MacBook Pro se compare à ses prédécesseurs.

Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces sont livrés avec les nouvelles puces Apple Silicon M1 Pro ou M1 Max qui sont conçues pour offrir les meilleures performances à ce jour des portables de l’entreprise.

Mais Apple n’a pas échangé la puissance contre une durée de vie réduite de la batterie avec les nouveaux ordinateurs portables, car la combinaison de M1 Pro/Max et de macOS offre de meilleures performances de processeur que les ordinateurs portables PC à 8 cœurs tout en utilisant 70 % d’énergie en moins.

Autonomie de la batterie MacBook Pro 14 et 16 pouces

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces propose 21 heures de lecture vidéo sur une seule charge Le nouveau MacBook Pro 14 pouces offre 17 heures de lecture vidéo sur une seule charge Les deux nouveaux modèles de MacBook Pro sont dotés d’une charge rapide – 50 % de charge en 30 minutes





En comparant avec les précédents ordinateurs portables MacBook Pro, Apple déclare :

Nouvelles offres 16 pouces 10 heures de plus lecture vidéo Nouvelles offres 14 pouces 7 heures de plus lecture vidéo

Mais gardez à l’esprit que ces chiffres semblent être contre les anciens modèles Intel MacBook Pro. Si vous comparez le nouveau MacBook Pro 14 pouces au MacBook Pro 13 pouces M1, il offre 3 heures d’autonomie en moins pour la lecture vidéo – 17 heures contre 20 heures.

Cependant, peu importe à quoi vous les comparez, les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro semblent avoir des performances et une autonomie phénoménales.

Découvrez tout ce qu'Apple a annoncé lors de son événement Unleashed :

