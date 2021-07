Nouvelle bague de fiançailles à emboîtement pour tous de Gámos – WWD

Tom Leonardis se diversifie et apporte le savoir-faire qui a aidé à développer l’entreprise de Whoopi Goldberg dans le monde des alliances, mais avec une torsion.

Leonardis, qui est président de Whoop Inc., a lancé son propre projet parallèle : Gámos, une marque de bagues de fiançailles sans genre qui s’emboîtent avec une alliance.

L’idée des bagues a commencé avec les mariages homosexuels à l’esprit, mais Leonardis a déclaré qu’il existe également une opportunité beaucoup plus large de briser la tradition des bagues de fiançailles en diamant réservées aux femmes.

« Pourquoi tout le monde ne porte-t-il pas une bague de fiançailles ? » a-t-il demandé dans une interview.

C’est une question que de plus en plus de gens se posent alors que le monde de la mode – et le monde en général – s’est éveillé aux besoins spécifiques et aux opportunités de marketing de la communauté LGBTQ.

Tiffany & Co. propose une gamme de bagues de fiançailles pour hommes et Kay Jewelers cible également le marché.

Gámos vise l’espace entre les deux avec une offre qui, une fois combinée, supprime cette bague de fiançailles supplémentaire qui peut arriver lorsque deux hommes se marient.

“Alors que nous lisons maintenant ce qui se passe dans le monde avec les hommes et les bagues de fiançailles, je pense qu’il y a une autre avenue”, a déclaré Leonardis. « En ce moment, cela résout un problème pour la communauté LGBTQ, mais je pense que cela peut aller au-delà. Je veux que Gámos soit un nom familier. Il y a quelque chose à propos de Gámos qui, je pense, peut continuer et peut être le premier et être le leader.

L’idée a commencé lorsque l’ami proche de Leonardis, Woodie Neiss, a publié une photo de lui portant une bague sur les réseaux sociaux pour annoncer ses fiançailles. Lorsque Leonardis a félicité Neiss, la conversation s’est tournée vers le ring. Le plan était de remplacer la bague de fiançailles par une alliance, mais Neiss ne savait pas quoi faire de la bague de fiançailles par la suite.

Les deux se sont associés et ont amené le dilemme à la créatrice de bijoux et orfèvre Elisa Melegari et les trois cofondateurs ont créé Gámos, qui signifie mariage en grec.

Ensemble, ils ont conçu deux styles de bagues de fiançailles qui s’emboîtent avec une alliance. La collection Vída comprend une bague de fiançailles qui se tord dans l’alliance et se décline en acier inoxydable et en or. Et la collection Syndéo, qui se décline en or et peut être sertie de diamants, propose une bague de fiançailles qui se glisse dans l’alliance. Des brevets sont en instance sur les deux modèles, qui peuvent être personnalisés avec des gravures.

Les Gámos sont fabriqués sur commande et disponibles sur le site Internet de la marque.

