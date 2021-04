Nouvelle bande-annonce de The Mosquito Coast avec Justin Theroux et Melissa George ⋆ .

]]>]]>

Avant sa première sur Apple TV + plus tard ce mois-ci, une nouvelle bande-annonce a été publiée pour la prochaine série dramatique La côte des moustiques, La prochaine adaptation de Rupert Wyatt du roman de Paul Theroux de 1981, qui met en vedette Justin Theroux comme un idéaliste radical qui déracine sa femme et ses enfants (Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman) et les emmène au Mexique lorsqu’ils se retrouvent en fuite des États-Unis gouvernement; regardez-le ici…

Un brillant rebelle (Justin Theroux) et sa femme (Melissa George) emmènent leur famille en fuite pour les protéger, mais finissent par les exposer à plus de dangers que jamais. À chaque tournant de leur aventure, ils rencontrent des menaces croissantes et des choix moraux qui s’intensifient, auxquels il est impossible de revenir en arrière.

La Mosquito Coast sortira sur Apple TV + le 30 avril.

]]>]]>

Lien source