Nouvelle bande-annonce pour les premières de « Spider-Man: No Way Home »

Après tant de spéculations, de théories du complot et des envies de tous les fans de Marvel et Spider-Man, la deuxième bande-annonce de « Spider-Man : No Way Home » vient d’être révélée lors d’un événement de fans au Regal Sherman Oaks Theatre de Los Angeles, Californie.

« La meilleure bande-annonce du monde », a-t-on entendu dire lors de l’événement de cet après-midi. Tom Holland est apparu lors de l’événement, ainsi que l’influenceur mexicain Héctor de la Hoya, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de ‘Benshorts’.

Au grand malheur des fans, dans cet aperçu, il n’y avait pas de ‘Spider-Verse’, mais l’apparition de méchants tels qu’Electro, the Sandman et The Lizard a été confirmée, ainsi qu’un nouveau costume du super-héros arachnide qui a été vu plus clairement. , et cela était suspecté.

Ce qui s’est passé, c’est que nous avons vu quelques clins d’œil aux précédentes sagas de Spider-Man, avec Tobey Maguire (ceci avec l’apparition de J. Jonah Jameson, qui a activement participé aux premiers films ‘Spider-Man’) et la chute de MJ de un bâtiment, qui fait référence à celui que Gwen Stacy avait dans celui avec Garfield.

À ce stade, certains pourraient se demander… s’il n’y avait pas de « vers d’araignée », pourquoi des méchants d’autres films de Spider-Man apparaissent-ils ? Comme on pouvait le voir dans la première bande-annonce, le docteur Strange a jeté un sort (à la demande de Peter Parker) pour faire oublier qui il était parce qu’il sentait que sa vie était ruinée depuis que Mysterio a révélé son identité.

Et en parlant de ces personnages, un combat entre Doctor Strange et Spider-Man pouvait également être vu dans ce nouvel aperçu, qui avait des fans de Marvel sur le bord de la chaise, du lit ou du fauteuil, où ils étaient et je n’attendais personne. .

L’un des méchants que nous avons vu lors de la première bande-annonce, Doctor Octopus, joué par Alfred Molina, est réapparu dans ce nouvel aperçu, seulement maintenant nous l’avons vu surpris de constater que le Spider-Man auquel il faisait face (Tom Holland) n’était pas. celui que je connaissais déjà (Tobey Maguire).