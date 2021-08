in

La WWE a diffusé une nouvelle bande-annonce pour WWE 2K22 pendant Summerslam ce soir, qui a révélé que le jeu sortira en mars 2022. Il avait été rapporté plus tôt dans la journée que Take Two Interactive avait retardé la sortie du jeu. Il arrivera maintenant juste à temps pour la saison de Wrestlemania.