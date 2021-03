nouvelle blessure musculaire au psoas droit

Eden Hazard et Groundhog Day. Après que l’ailier belge se soit remis de sa blessure et ait participé pendant quelques minutes au dernier match contre Elche, son physique a de nouveau souffert et il sera absent pour le match fondamental contre l’Atalanta, ce mardi, dans lequel son avenir en Champions.

Les alarmes se sont déclenchées à l’entraînement lundi matin lorsque le «7» n’est pas apparu avec le reste de ses coéquipiers. Peu de temps après, lors de la conférence de presse avant le duel contre les Italiens, Benzema a laissé tomber que Hazard était blessé et Zidane a réaffirmé les propos de son compatriote.

Il y a quelques minutes, le Real Madrid a confirmé la blessure subie par le Belge par une déclaration médicale. « Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Eden Hazard par le Real Madrid Medical Services, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au psoas droit. En attente d’évolution », ont-ils expliqué.

« Il ne pourra pas être avec nous dans ce match, mais comme je suis optimiste, j’espère que ce sera un petit truc », a expliqué Zidane. De son côté, Benzema a regretté que son partenaire «n’ait pas eu de chance depuis son arrivée». « Cela me rend très triste pour lui et Eden est triste parce qu’il veut montrer qu’il est l’un des meilleurs. »

Avec cela, Hazard a déjà onze blessures en un an et demi qu’il a été à Madrid, après avoir perdu un total de 50 matchs (ce sera un de plus, au moins, à cause de cette blessure), pour les 36 à peine qu’il a joué. Il est frappant de constater qu’au cours de ses neuf saisons à Chelsea, il n’a raté que 20 matchs. Le Belge ne parvient toujours pas à démarrer.