Nouvelle bosse massive à Eau Rouge en raison de coulées de boue

Lewis Hamilton soupçonne que les récentes fortes pluies et inondations à Spa-Francorchamps ont formé une nouvelle bosse dans la séquence à grande vitesse de l’Eau Rouge.

Le pilote Mercedes a déclaré avoir remarqué une bosse beaucoup plus grave au point le plus bas du virage avant la montée à travers Raidillon.

«C’est très cahoteux maintenant dans l’Eau Rouge, a dit Hamilton après l’entraînement de vendredi sur le circuit. « Il s’est passé quelque chose et ils l’ont un peu gâché.

« Je ne sais pas s’ils ont un nouveau patch là-bas, mais il y a une énorme bosse juste au point de compression, ce que nous n’avions jamais eu auparavant. C’est vraiment tranchant, on le sent à l’arrière.

« Mais je suis sûr qu’ils vont le réparer. Je pense que c’est quelque chose de faire les coulées de boue, la pluie ou quelque chose comme ça.

Mercedes a expérimenté différents niveaux d’appui sur ses voitures lors des essais d’aujourd’hui. Hamilton languissait à la 18e place lors de la séance du matin, mais a terminé l’après-midi à un dixième de seconde du meneur de course Max Verstappen.

“C’est un circuit extrêmement difficile”, a-t-il déclaré. « En essayant de trouver cet équilibre ce matin, nous l’avions à sens unique, nous l’avons changé cet après-midi. C’est très similaire : vous allez plus vite dans le premier et le troisième secteur mais vous allez plus lentement au milieu ou vous allez plus vite au milieu et plus lentement dans les deux autres. Donc, essayer de trouver cet équilibre est assez délicat. »

Hamilton a déclaré qu’il était reconnaissant d’avoir l’opportunité de courir sur le sec au cours d’un week-end qui devrait devenir progressivement plus humide.

«Ça a été une bonne journée. Les sessions sont très courtes, il n’y a donc pas beaucoup de connaissances que vous gagnez du peu de temps dont vous disposez. Nous essayons de naviguer de la meilleure façon possible.

« Au moins, c’était sec pour [second practice] nous avons donc fait quelques tours. Mais la voiture n’était pas sous moi aujourd’hui, donc je dois travailler ce soir et essayer de comprendre.

