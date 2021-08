Pour coïncider avec le début de la première tournée de Genèse en 14 ans, une nouvelle collection du même nom, The Last Domino ?, sortira le 17 septembre. L’ensemble double CD et 4LP rassemble les chansons les plus appréciées de l’un des groupes d’enregistrement les plus vendus de tous les temps, avec leurs plus grands succès et leur célèbre album des pistes.

L’anthologie de 27 chansons a été sélectionnée en collaboration avec Tony Banks, Phil Collins, et Mike Rutherford, avec la majorité des morceaux à jouer sur la tournée. Il comprend de la musique de toute la carrière épique d’un groupe qui a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et des stades et arènes à guichets fermés pendant des décennies.

L’édition 4LP de The Last Domino ? est logé dans un emballage cartonné de style livre, qui comprend des images rares et inédites du groupe provenant de leurs archives. Il contient également des images capturées lors des répétitions de la tournée du même nom, qui s’ouvre avec la première des deux nuits à la Birmingham Utilita Arena le 20 septembre.

Le dernier domino ? la tournée devait initialement avoir lieu en novembre et décembre 2020, et a ensuite été déplacé en raison de problèmes de coronavirus à ce printemps avant son reprogrammation définitive. Le groupe, dans lequel Collins, Banks et Rutherford seront rejoints sur scène par Nic Collins à la batterie et le guitariste et bassiste de longue date Daryl Stuermer, jouera 16 concerts dans tout le Royaume-Uni. Ils entament ensuite une étape nord-américaine qui s’étend du 15 novembre au 16 décembre.

Précommandez The Last Domino ?, qui sortira le 17 septembre.

L’intégralité de The Last Domino ? la liste des pistes est :

Coffret double CD

CD1

1.La fin des ducs

2. Allumez-le à nouveau

3.Maman

4.Terre de confusion

5.La maison au bord de la mer

6. Deuxième maison au bord de la mer

7. Lumières décolorées

8.Le spectacle de cinéma

9.Rémanence

10.Attends mon coeur

11.Jésus il me connaît

12.C’est tout

13.L’agneau se couche sur Broadway

14.Dans trop profond

15. Suivez-moi, suivez-moi

CD2

1.Duchesse

2.Pas de fils à moi

3.Firth Of Fifth

4.Je sais ce que j’aime

5.Domino Medley

6. Tout jeter

7.Ce soir, ce soir, ce soir

8.Toucher invisible

9.Je ne peux pas danser

10.Danser avec le chevalier au clair de lune

11.Rampes de tapis

12.Abacab

Ensemble de quatre LP

LP1

1.La fin des ducs

2. Allumez-le à nouveau

3.Maman

4.Terre de confusion

5.La maison au bord de la mer

6. Deuxième maison au bord de la mer

7. Lumières décolorées

LP2

1.Le spectacle de cinéma

2.Rémanence

3. Tiens bon mon coeur

4. Jésus il me connaît

5.C’est tout

6.L’agneau se couche sur Broadway

7. Trop profond

8. Suivez-moi Suivez-moi

LP3

1.Duchesse

2.Pas de fils à moi

3.Firth Of Fifth

4.Je sais ce que j’aime

5.Domino Medley

6. Tout jeter

LP4

1.Ce soir, ce soir, ce soir

2.Toucher invisible

3.Je ne peux pas danser

4.Danser avec le chevalier au clair de lune

5.Rampes de tapis

6.Abacab

