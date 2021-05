Nouvelle collection numérique Frank Sinatra ‘Reprise Rarities Vol. 3 ‘Disponible maintenant

La troisième collection de raretés de Frank SinatraLes années passées sur ses propres disques Reprise Records sont maintenant disponibles numériquement. Frank Sinatra: Reprise Rarities Volume 3 a été lancé par Frank Sinatra Enterprises et UMe, et comprend 15 titres Reprise de «The Chairman of the Board», qui font tous leurs débuts numériques.

Le nouvel ensemble numérique, le troisième de cinq, suit Reprise Rarities Volume 1, sorti en décembre dernier en l’honneur de l’anniversaire de Sinatra, et 2ieme volume, qui a été lancé en février pour la Saint-Valentin. Les collections font partie des célébrations du 60e anniversaire de la fondation par le chanteur de l’histoire du label Reprise Records.

Écoutez Frank Sinatra: Reprise Rarities Volume 3 sur Apple Music et Spotify.

Une fois de plus disponible via toutes les plates-formes de streaming numériques, le volume 3 est une autre vitrine admirable des styles vocaux sans égal de Sinatra. Il présente des singles non-LP, des versions alternatives et des pistes bonus de coffrets déjà sortis. Les 15 chansons de la collection ont été enregistrées entre 1960 et 1977.

Les faits saillants incluent «The Game Is Over», écrit par John Denver – puis encore quelque temps de sa propre percée commerciale complète – et arrangé par Don Costa. Le morceau a été enregistré le 2 novembre 1970, dans le cadre de la dernière session de Frank avant sa «retraite» de 1971. Après son retour au travail en direct et à des sessions d’enregistrement occasionnelles, Ol ‘Blue Eyes était en studio le 5 février 1976, quand il a coupé les rares versions pour piano de «Empty Tables» et «Send In The Clowns». Les deux présentent le pianiste de longue date de Sinatra, Bill Miller, qu’il a embauché pour la première fois en 1951. À part quelques années, c’était un partenariat qui a duré le reste de la vie de Frank; aucun autre musicien n’a travaillé avec lui aussi étroitement et aussi longtemps.

Deux titres de la collection du 16 février 1977 reflètent le son disco en plein essor de l’époque, avec des arrangements de Joe Beck des classiques de Sinatra «Night and Day» et «All or Nothing At All». Celles-ci sont restées la seule incursion de Frank dans le son disco.

Ce mois-ci, pour compléter la dernière collection numérique, Siriusly Sinatra (SiriusXM Ch. 71) diffusera la troisième partie d’une émission spéciale Sinatra: Reprise Rarities.

Frank Sinatra: Reprise Rarities Volume 3 est maintenant disponible.

La tracklist complète de Frank Sinatra: Reprise Rarities Volume 3 est:



1. The Last Dance – 21 décembre 1960

2. The Second Time Around – 21 décembre 1960

3. Moment to Moment – 21 octobre 1965

4. À l’ombre de la lune – 25 mars 1969

5. The Game Is Over – 2 novembre 1970

6. Le mal ne s’en va pas – 5 juin 1973

7. Walk Away – 22 juin 1973

8. Tables vides – 7 mai 1974

9. Tables vides – piano uniquement – 5 février 1976

10. Send In The Clowns – piano uniquement / intro parlée – 5 février 1976

11. Like A Sad Song – 27 septembre 1976

12. Séchez vos yeux – 27 septembre 1976

13. Tout le monde devrait être amoureux – 16 février 1977

14. Nuit et jour – 16 février 1977

15. Tout ou rien du tout – 16 février 1977