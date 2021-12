Nouvelle conception des révisions de l’aperçu de TweetDeck

Pendant des années, j’ai été un utilisateur puissant de TweetDeck de Twitter. La possibilité de voir les tweets tels qu’ils se produisent en temps réel à partir de ceux que je suis ou de mots-clés spécifiques est un outil essentiel dans le journalisme moderne. Un aperçu de la dernière version conserve cette idée tout en apportant un nouveau design et une meilleure intégration avec les outils Twitter récents, bien qu’il s’accompagne de quelques compromis pour le moment.

Actuellement, le nouvel aperçu de TweetDeck n’est disponible que pour certains utilisateurs. Heureusement, le compte de notre site sœur Space Explored était l’un d’entre eux. L’aperçu comprend à la fois des améliorations et probablement des changements indésirables, mais une chose est sûre : il ressemble définitivement à un produit Twitter maintenant.

Les sondages et gifs natifs enfin pris en charge

L’un des ajouts les plus intéressants est la prise en charge native des sondages et des gifs Twitter. Le menu tweet nouvellement conçu ressemble à celui des autres applications Twitter natives. TweetDeck permet désormais aux utilisateurs d’ajouter la suite complète d’options multimédias aux tweets, y compris des images, des gifs, des sondages et des emojis. À côté de ces options, vous trouverez les options d’emplacement des tweets et des balises de planification, tout comme l’application Twitter principale.

La première refonte de la conception le fait ressembler davantage à Twitter natif

Le premier changement que vous remarquerez en regardant le nouvel aperçu de TweetDeck est sa refonte majeure de la conception. Fini le look minimaliste et à sa place se trouve un design inspiré de Twitter. Ce nouveau design s’accompagne de quelques compromis pour le moment. Les cartes tweet individuelles sont naturellement plus longues. Avec les colonnes les plus étroites, vous ne pouvez voir que quatre à six tweets avec les réglages les plus petits, en fonction de leur contenu.

Cependant, il ne fait plus aucun doute que TweetDeck n’est pas un produit de Twitter. L’interface utilisateur correspond aux applications natives, même jusqu’à l’ajout d’un tiroir de messages qui glisse tout comme le site Web. De plus, les cartes tweet correspondent désormais également.

Les paramètres de colonne ont également fait un changement important. Vous pourrez désormais modifier la largeur des colonnes individuellement plutôt que toutes à la fois, ce qui permettra à certaines colonnes comme Home de se démarquer davantage. Les paramètres généraux vous amènent maintenant à la section des paramètres principaux de Twitter. Les paramètres d’affichage sont toujours disponibles et ont désormais leur propre élément de menu, qui correspond à la taille de la police.

Ponts individuels pour l’organisation des colonnes

L’un de mes ajouts personnels préférés jusqu’à présent a été Decks. Vous pouvez désormais créer plusieurs decks au lieu d’un seul grand. Cela vous permet de ranger votre espace de travail en regroupant des colonnes similaires. Chacun n’est qu’à un clic, donc ne vous perdez plus lors du défilement vertical de cette colonne de recherche par mot-clé.

Colonnes nouvelles et supprimées

Twitter a déclaré que la nouvelle version de TweetDeck comporterait de nouvelles colonnes. Cependant, les colonnes Activité et Collection semblent avoir été supprimées, tandis que d’autres ont trouvé de nouvelles maisons. La recherche, par exemple, est l’endroit où vous pouvez suivre un seul utilisateur, Tendances est maintenant l’onglet Explorer, les J’aime peuvent être vus dans votre profil et les mentions dans les notifications. Dans l’ensemble, les fonctions des colonnes semblent avoir été rationalisées pour réduire le nombre total de colonnes mais conserver autant de fonctionnalités que possible.

Les équipes TweetDeck ne sont pas disponibles en avant-première

Maintenant, voici le kick. Si vous souhaitez utiliser l’aperçu du nouveau design mais que vous êtes membre d’une équipe TweetDeck, vous ne pourrez pas accéder à ces comptes. Bien que les équipes ne semblent aller nulle part, l’expérience est toujours en cours de refonte, selon la FAQ TweetDeck de Twitter. Donc maintenant, si vous avez l’aperçu et que vous souhaitez tweeter d’une équipe, vous devrez revenir à l’ancienne version.

Actuellement, des tests sont en cours de déploiement auprès d’utilisateurs sélectionnés aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, Twitter ne sait pas quand tout le monde aura accès à la nouvelle version de TweetDeck.

