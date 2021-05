Nouvelle date confirmée pour Manchester United vs Liverpool alors que les Red Devils s’apprêtent à disputer trois matchs en cinq jours

L’affrontement entre Manchester United et Liverpool en Premier League a été réorganisé pour le jeudi 13 mai.

Le match devait être joué dimanche dernier, mais a été reporté au milieu des manifestations anti-Glazer à Old Trafford et devant l’hôtel de l’équipe.

Les supporters de United sont furieux de l’implication de leur club dans la Super League européenne dimanche

Le match des Red Devils contre Leicester a également été avancé d’un jour au mardi 11 mai.

Cela signifie que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer disputera trois matchs en l’espace de cinq jours avec United devant affronter Aston Villa le dimanche 9 mai.

Des milliers de manifestants sont descendus à Old Trafford pour demander un changement lors d’une manifestation anti-Glazer avant le match de Premier League de dimanche contre Liverpool.

Les manifestations des fans ont vu Manchester United vs Liverpool reporté

Quelques centaines d’entre eux sont entrés dans le stade et ont envahi le terrain pendant la manifestation, tandis qu’un autre groupe a clairement exprimé ses frustrations au Lowry, l’hôtel de l’équipe dans le centre-ville.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré mardi que six policiers avaient été blessés lorsque des fusées éclairantes avaient été larguées et des bouteilles jetées, l’un présentant une fracture de l’orbite et un autre une blessure au visage.

Le match a dû être reporté pour des raisons de sécurité, la Premier League devant trouver une nouvelle date pour le match.

Les fans se sont rassemblés devant Old Trafford et le Lowry Hotel pour faire connaître leurs sentiments anti-vitriers

«Ce fut une journée difficile pour nous», a déclaré Solskjaer mercredi en s’exprimant pour la première fois depuis le report.

«Bien sûr, nous voulions jouer, nous voulions battre Liverpool pour les fans parce que notre travail doit être d’obtenir de bonnes performances, de bons résultats sur le terrain.

«C’est l’objectif des joueurs, c’est mon objectif mais, comme je l’ai dit avant le match, nous devons écouter.

Certains supporters ont réussi à entrer dans le stade avec deux policiers blessés

«Nous devons entendre la voix des fans. C’est le droit de tout le monde de protester, mais il faut que ce soit d’une manière civilisée. Cela doit être pacifique.

«Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction, lorsque des policiers sont blessés, marqués à vie, c’est trop loin. C’est un pas de trop.

«Quand ça devient incontrôlable comme ça, c’est une affaire de police. Il ne s’agit plus de montrer vos opinions. “