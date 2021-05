Nouvelle déclaration de revenus, paiement TDS et dates d’échéance tardives du RTI au milieu de la deuxième vague de Covid-19 – Tous les détails ici

Image représentative

Échéanciers prolongés de l’impôt sur le revenu en raison de la deuxième vague de Covid-19: Le département de l’impôt sur le revenu a récemment prolongé certains délais pour alléger le fardeau des contribuables au milieu de la deuxième vague de Covid-19. «Compte tenu de la grave pandémie de Covid-19 qui sévit sans relâche dans tout le pays et qui affecte la vie de notre peuple, et compte tenu des demandes reçues des contribuables, des conseillers fiscaux et d’autres parties prenantes concernant diverses dates de prescription, qui ont été prorogées au 30 avril, 2021 par diverses notifications, ainsi qu’en vertu de la loi sur les impôts directs Vivad se Vishwas, 2020, peut-être encore prolongée, le gouvernement a prolongé certains délais… », avait déclaré le Conseil central des impôts directs dans un communiqué. Le service des impôts a également prolongé le délai de production des déclarations de revenus (RTI) pour l’exercice 2019-2020. Désormais, le RTI de l’année dernière peut être déposé avant le 31 mai.

Voici une liste complète des nouveaux délais que les contribuables devraient connaître

Production d’une déclaration de revenus tardive

Les déclarations tardives peuvent désormais être déposées jusqu’au 31 mai.

«Production d’une déclaration tardive en vertu de la sous-section (4) et d’une déclaration révisée en vertu de la sous-section (5) de l’article 139 de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961 pour l’année d’imposition 2020-21, qui devait être produite au plus tard le 31 “Mars 2021, peut être déposé au plus tard le 31” mai 2021 “, a déclaré la CBDT.

Paiement TDS en vertu des articles 194-IA, 194-IB et 194M

Le paiement TDS en vertu de la section 194-IA, de la section 194-IB et de la section 194M de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu et le dépôt d’une déclaration de responsabilité pour cet impôt retenu, qui doivent être payés et fournis avant le 30 avril 2021, peuvent maintenant être terminé et meublé au plus tard le 31 mai 2021.

Déclaration de revenus en réponse à un avis en vertu de l’article 148

Le RTI en réponse à l’avis en vertu de l’article 148 de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, pour lequel la dernière date de dépôt le 1er avril 2021 ou après, peut désormais être déposé dans le délai imparti en vertu de cet avis ou au plus tard le 31 mai 2021, selon la date retenue. plus tard, a déclaré le CBDT.

Déclaration dans le formulaire 61

La CBDT a déclaré que la déclaration sur le formulaire n ° 61, contenant les détails des déclarations reçues sur le formulaire n ° 60, qui doit être fournie au plus tard le 30 avril 2021, peut être fournie au plus tard le 31 mai 2021.

Appels fiscaux et résolution de litiges

Le dépôt d’un appel auprès du commissaire (appels) en vertu du chapitre XX de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 peut être effectué dans le délai prévu par cet article ou avant le 31 mai 2021, selon la dernière de ces éventualités, a déclaré la CBDT. En outre, les objections au Panel de règlement des différends (DRP) en vertu de l’article 144C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu peuvent

être déposée dans le délai prévu à cet article ou au plus tard le 31 mai 2021, selon la dernière de ces éventualités.

Schéma Vivad se Vishwas

Il a été décidé que le délai de paiement du montant à payer en vertu de la loi sur les impôts directs Vivad se Vishwas, 2020, sans montant supplémentaire, sera encore prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Délais de notification des ordonnances fiscales

Le gouvernement central a prolongé les délais jusqu’au 30 juin 2021 dans les cas suivants où le délai avait été prorogé au 30 avril 2021:

Délai pour l’adoption d’une ordonnance de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 (ci-après dénommée “ la Loi ”) dont le délai est prévu à l’article 153 ou à l’article 153B en vertu du paragraphe (13) de l’article 144C de la Loi; Délai pour l’émission d’un avis en vertu de l’article 148 de la Loi pour la réouverture de la cotisation lorsque le revenu a échappé à l’évaluation Délai pour l’envoi d’un avis de traitement de la cotisation de péréquation en vertu du paragraphe (1) de article 168 de la loi de finances 2016.

