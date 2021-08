Nouvelle distinction country pour “Elle est amoureuse du garçon” de Trisha Yearwood

Le premier tube de Trisha Yearwood en 1991, le country evergreen « She’s In Love With The Boy », a été nommé la chanson country la plus écoutée par une artiste féminine dans l’histoire de MRC Data.

La société suit l’activité radio qui alimente le Country Airplay Chart de Billboard et a donné à la chanson, écrite par John Ims, la nouvelle distinction. Yearwood a appris la nouvelle sur scène au Grand Ole Opry mardi soir (3 août).

S’exprimant dans les coulisses de l’Opry, elle a déclaré : « Quand les gens viennent à un spectacle, je vois ces filles chanter ‘She’s In Love With the Boy’ et elles ont 15 ans. Je me dis ‘Comment connaissez-vous cette chanson ? !’ Mais maintenant que j’apprends qu’on l’a entendu tant de fois, c’est un tel honneur.

Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis ce premier succès, Yearwood est devenu un doyenne parmi les artistes country, amassant quatre autres succès n ° 1 (“XXX’s And OOO’s (An American Girl), “Thinkin’ About You”, “Believe Me Baby (I Lied)” et “A Perfect Love” et d’innombrables autres singles du Top 10. Elle a enregistré une nouvelle version de « She’s In Love With the Boy » pour l’édition de luxe de son album Every Girl, qui sortira le 13 août.

La chanson originale a passé deux semaines au sommet du palmarès country en août 1991, et 20 sur la liste au total, pour lancer la carrière du label majeur de Yearwood sur MCA Nashville. Elle l’a suivi avec trois autres succès du Top 10 du même album éponyme : “Like We Never Had a Broken Heart”, “C’est ce que j’aime chez toi” et “The Woman Before Me”.

Toujours dans le cadre de sa dernière apparition au Grand Ole Opry, Yearwood a fait équipe sur scène avec Carly Pearce pour une version en duo de la signature de Trisha en 1997 “How Do I Live”, avant d’introniser Pearce en tant que nouveau membre de l’Opry. L’émission doit être diffusée sur Circle Television le 14 août.

Écoutez le meilleur de Trisha Yearwood sur Apple Music et Spotify.