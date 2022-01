Nouvelle ère pour Southampton alors que les investisseurs révèlent leurs plans après avoir finalisé une acquisition de 100 millions de livres sterling

Southampton a confirmé le rachat du club par la société d’investissement soutenue par Dragan Solak, Sport Republic.

L’homme d’affaires chinois Jisheng Gao cherche à vendre les 80 % qu’il a acquis dans Saints en 2017 depuis plusieurs années. Gao a maintenant vendu sa participation dans Southampton à la société d’investissement dans le sport et le divertissement Sport Republic, Katharina Liebherr conservant sa participation de 20%.

L’homme d’affaires serbe Solak est le principal investisseur de la société basée à Londres, fondée par Rasmus Ankersen – qui a récemment quitté ses fonctions de codirecteur du football de Brentford – et Henrik Kraft.

Solak a déclaré : « Mes partenaires et moi avons de l’expérience dans les investissements à long terme dans l’industrie du sport et du divertissement et Sport Republic a été fondée pour combiner cette expertise et offrir quelque chose d’unique sur le marché.

« Southampton possède tellement de qualités que nous recherchions dans une grande organisation sportive.

« Il a une excellente équipe de direction, un excellent développement des talents, des équipes talentueuses jouant un football attrayant et une base de fans dévouée.

« Nous sommes ravis de pouvoir finaliser cette acquisition comme une première étape vers l’exécution de notre stratégie d’investissement. Southampton sera la pierre angulaire de l’organisation que nous prévoyons de construire.

Selon Saints, la « vision de Sport Republic est d’appliquer des renseignements exclusifs et des analyses de données pour aider les entreprises sportives et les entreprises de technologie sportive à atteindre leur plein potentiel ».

Ankersen, qui jusqu’à récemment était président exécutif du FC Midtjylland en plus de son rôle à Brentford, est directeur général de l’entreprise, avec son co-fondateur Kraft en tant que président.

Pas de révolution de Southampton

« Nous serons un propriétaire actif et engagé, mais nous ne commencerons aucune révolution », a déclaré Kraft.

« Nous avons été attirés par Southampton car c’est déjà un club bien géré qui suit une stratégie clairement définie.

« Le PDG de Southampton, Martin Semmens, continuera à gérer les opérations quotidiennes du club, et Sport Republic travaillera en étroite collaboration avec lui et son équipe pour aider le club à se développer. »

Le directeur général Semmens a déclaré que Southampton « a recherché dans le monde de bonnes personnes avec l’ambition et les ressources nécessaires pour nous conduire dans la prochaine ère et je suis heureux de confirmer que nous les avons trouvées ».

« Au cours des deux dernières années, avec les actionnaires de notre club, nous avons recherché le bon partenaire pour faire avancer le club », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, nous avons trouvé la solution parfaite pour notre club.

« Sport Republic sont des investisseurs expérimentés, mais aussi expérimentés dans le monde du sport professionnel d’élite. Cette combinaison est très difficile à trouver et nous sommes ravis d’avoir conclu un accord qui garantit notre avenir à court et à long terme.

«Nous sommes reconnaissants pour le soutien de M. Gao et Katharina qui nous ont permis de prendre notre temps, de détourner les mauvaises options et finalement de trouver le bon partenaire pour l’avenir de ce grand club, de ses fans, de son personnel et des habitants de Southampton.

La nouvelle stratégie des Saints dévoilée

« Aujourd’hui, nous accueillons un nouveau départ avec un nouveau groupe de propriétaires. Nous avons trouvé des partenaires avec de l’ambition pour l’avenir, mais avec une compréhension claire de ce que représente Southampton et de la direction dans laquelle nous devons aller maintenant.

« La stratégie consiste à faire avancer les plans que nous avons mis en place au cours des deux dernières années, mais avec leur soutien, nous pouvons maintenant le faire avec une concentration et une vitesse renouvelées.

« La continuité, la stabilité et la clarté de la voie à suivre sont tout aussi importantes que les nouvelles initiatives et idées que nous pouvons désormais apporter au club.

« Sport Republic est conçu pour fournir un réseau de personnes, de clubs et de technologies qui permet aux clubs qui le composent de se développer chaque jour et d’obtenir les avantages dont vous avez besoin pour réussir.

« En tant que club, nous n’avons jamais voulu acheter le succès, mais le mériter. Sport Republic nous donne le pouvoir d’améliorer nos opérations à tous les niveaux, nous aidant à atteindre le succès pour lequel notre personnel travaille si dur, et nos fans aspirent.

