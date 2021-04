Nouvelle étape franchie, 100 crypto-monnaies atteignant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars

Au cours des deux derniers mois, le nombre de crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars a doublé depuis la dernière fois que Cointelegraph a rendu compte de ce jalon. Dans l’état actuel des choses, 100 projets ont atteint une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.

Les licornes sont généralement des start-ups privées évaluées à plus d’un milliard de dollars, mais la finance traditionnelle applique de plus en plus le terme aux crypto-monnaies de grande valeur auxquelles les institutions ne sont plus exposées que maintenant.

L’entrée des investisseurs institutionnels dans le secteur de la crypto-monnaie au cours de 2021 a été l’un des moteurs de la croissance de l’écosystème dans son ensemble, car des entreprises de plusieurs milliards de dollars comme Tesla, Square et MicroStrategy ont converti une partie de leurs réserves de trésorerie en Bitcoin (BTC) et autres meilleurs altcoins.

Ce sont les 8 principales sociétés publiques détenant #Bitcoin. Quelle autre #crypto-monnaie pourrait faire partie des avoirs de l’entreprise? $ MSTR $ TSLA $ GLXY $ SQ $ MARA $ HUT $ VYGR $ RIOT pic.twitter.com/wqRD9qdRmb – Delta Investment Tracker (@get_delta) 6 mars 2021

La finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et les oracles ont été parmi les secteurs de croissance les plus chauds de l’écosystème de la crypto-monnaie, aidant à propulser plusieurs projets au niveau de la Licorne, tandis que les protocoles liés aux base solide pour la croissance de l’industrie.

Sur ce fil, voici une mise à jour sur certains des meilleurs projets de crypto-licorne, ainsi qu’une introduction à certaines des dernières arrivées du club d’un milliard de dollars.

Les jetons non fongibles volent la vedette

Les jetons non fongibles ont pris d’assaut le monde au cours des deux derniers mois alors que des célébrités, des influenceurs, des restaurants de restauration rapide et des maisons de vente aux enchères établies ont pris le train en marche pour participer à la création, à la vente et à la distribution d’actifs numériques uniques.

Enjin Coin (ENJ) a été l’un des plus grands bénéficiaires de la montée des NFT qui a contribué à faire grimper le prix de l’ENJ à un niveau record de 3,08 $ le 15 mars et a fermement élevé le projet au statut de Licorne avec une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars.

Graphique ENJ / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le lancement prochain de JumpNet le 6 avril permettra la création et la distribution sans frais de jetons ERC-1155 dans l’écosystème Enjin et l’enthousiasme de la communauté suscité par ce lancement semble garder les investisseurs optimistes sur ENJ.

Parmi les autres arrivées notables liées à la NFT au club Unicorn, citons la plate-forme de réalité virtuelle Decentraland (MANA), qui permet l’achat de parcelles numériques pouvant être développées et monétisées, et Flow (FLOW), une blockchain conviviale pour les développeurs conçue pour être la base de «la prochaine génération de jeux, d’applications et d’actifs numériques qui les alimentent».

L’écosystème DeFi s’agrandit

L’impact de la finance décentralisée sur l’écosystème de la crypto-monnaie est indéniable, car une grande partie de la croissance du secteur au cours des deux dernières années peut être attribuée aux DEX comme Uniswap et aux plates-formes de production agricole comme Yearn.finance (YFI).

Les coûts de transaction élevés et la congestion du réseau sur le réseau Ethereum ont déclenché un exode d’utilisateurs et de liquidités vers des plates-formes compatibles inter-chaînes et ont également contribué à élever plusieurs protocoles DeFi construits sur la Binance Smart Chain (BSC) au-dessus du milliard de dollars.

PancakeSwap (CAKE) a été l’une des étoiles brillantes de BSC, grimpant rapidement dans les charts au cours des mois de février et mars pour atteindre une capitalisation boursière de 2,55 milliards de dollars.

Valeur totale verrouillée sur PancakeSwap. Source: Defi Llama

Les données de Defi Llama montrent que CAKE est désormais classée cinquième plus grande plate-forme DeFi en valeur totale verrouillée avec 6,18 milliards de dollars actuellement verrouillés dans le protocole.

Un protocole qui fonctionne sur la chaîne Binance et le réseau Ethereum est THORChain (RUNE), dont la croissance des prix de 700% depuis le 1er janvier a porté la capitalisation boursière totale du projet à 1,95 milliard de dollars.

L’optimisme récent pour le projet a été centré sur le lancement de THORChain Multichain, qui s’est engagé dans la genèse le 2 avril et devrait être lancé entre le 13 et le 16 avril.

Les ponts inter-chaînes et les protocoles d’interopérabilité s’envolent

Les plates-formes qui offrent un environnement tarifaire inférieur à celui d’Ethereum, y compris les solutions de couche 2 et les réseaux blockchain séparés, ont reçu une attention particulière au cours des deux derniers mois en raison des coûts du gaz record.

En tant que jeton qui alimente les transactions sur le BSC, Binance Coin (BNB) a vu son prix augmenter suffisamment pour faire passer le jeton dans le top 3 par capitalisation boursière, qui fluctue désormais autour de 53,55 milliards de dollars.

Polygon (MATIC) a également pris de l’ampleur pour devenir l’un des protocoles de couche 2 choisis pour le réseau Ethereum après son pivot pour devenir le «Polkadot sur Ethereum» et aider à endiguer la marée de projets et de liquidités quittant le réseau.

Avec de nombreux projets populaires au niveau de la licorne déjà opérationnels sur le protocole Polygon, notamment Aave (AAVE) et SushiSwap (SUSHI), MATIC semble bien placé pour continuer son galop plus haut en tant qu’étoile montante de la licorne.

Les pièces stables et les plates-formes de stockage se renforcent

Les Stablecoins et leurs protocoles associés ont reçu un coup de pouce au début de 2021 lorsque le Bureau du contrôleur de la monnaie du Trésor américain a donné le feu vert aux banques nationales pour qu’elles gèrent des nœuds indépendants pour les réseaux de grand livre distribués.

Top capitalisations boursières stables. Source: CoinGecko

Après que Bitfinex et Tether aient réglé leur affaire historique avec le bureau du procureur général de New York, l’enthousiasme pour les projets de stablecoins a encore augmenté à mesure que les capitalisations boursières de Tether et USD Coin (USDC) augmentaient de milliards de dollars.

Un protocole avec une composante stable qui a fait de grands progrès pour aider à établir un stock de richesse stable dans les pays connaissant une hyperinflation comme le Venezuela est Reserve, dont le jeton de droits de réserve (RSR) a augmenté de plus de 400% en 2021.

Un autre nouvel entrant dans le domaine des stablecoins est TerraUSD (UST), dont la capitalisation boursière est passée de 182 millions de dollars le 1er janvier à 1,66 milliard de dollars le 2 avril en tant que protocole de blockchain natif Terra (LUNA), qui se spécialise dans la création de pièces stables à ancrage fiduciaire. pour alimenter des systèmes de paiement mondiaux à prix stables, a vu son prix remonter de 3 000% depuis le début de l’année.

Les cas d’utilisation et les partenariats dans le monde réel font augmenter les altcoins

Plusieurs projets avec des cas d’utilisation spécifiques et un avantage de premier arrivé ont rejoint le troupeau de licornes en offrant des solutions uniques aux problèmes rencontrés à la fois dans la crypto-monnaie et dans les secteurs traditionnels.

Theta (THETA) a été un acteur remarquable pour l’industrie de la blockchain en 2021, car la plate-forme axée sur la vidéo en streaming a vu sa valeur symbolique augmenter de plus de 900% depuis début janvier après que plusieurs annonces de haut niveau aient conduit à des volumes de négociation record. pour le jeton.

Les investisseurs institutionnels @Sierra_Ventures, Heuristic Capital, @TheVRFund et @GFRFund investissent plus de 100 millions de dollars dans Theta dans un nœud collectif de validation d’entreprisehttps: //t.co/pfGqxaYnxs – Réseau Theta (@Theta_Network) 23 mars 2021

Le navigateur Web basé sur la blockchain et la plate-forme de publicité numérique Basic Attention Token (BAT) ont réussi à obtenir une évaluation au niveau de la licorne grâce à ses propres annonces liées à NFT et DeFi, le projet dévoilant des plans pour lancer un agrégateur DEX et un portefeuille NFT dans son prochain le navigateur.

Helium (HNT), un réseau décentralisé alimenté par une blockchain pour les appareils de l’Internet des objets (IoT) via un réseau de nœuds (hotspots), a également récemment rejoint le club des licornes.

Carte de couverture des hotspots d’hélium. Source: hélium

L’exécution d’un hotspot sur le réseau Helium donne à l’utilisateur une opportunité à faible coût de participer à l’exploitation minière pour aider à maintenir la sécurité du réseau à une fraction de ce qu’il en coûte pour exploiter Bitcoin et Ethereum.

Cela a permis de créer un réseau mondial de plus de 25 000 hotspots et une capitalisation boursière totale de 1,12 milliard de dollars pour le HNT.

Graphique HNT / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Maintenant que les investisseurs institutionnels gagnent lentement une exposition à la classe d’actifs de crypto-monnaie, le nombre de projets au niveau de la licorne continuera probablement d’augmenter alors que la finance traditionnelle embrasse la montée en puissance du DeFi et des actifs numériques.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.