Nouvelle étape vers l’interdiction des cages en élevage

13/06/2021 à 13:51 CEST

Nouvelle étape vers la libération de 300 millions d’animaux de leurs cages dans les fermes d’élevage à travers l’Europe. Le Parlement a approuvé un mandat qui oblige la Commission européenne à rédiger un règlement mettant fin à cette pratique cruelle, une décision qui a été prise par la grande majorité des partis politiques au Parlement européen.

Jeudi 10 juin dernier, et à une écrasante majorité, le Parlement européen a exhorté la Commission européenne à déclarer les cages pour animaux de ferme illégales dans toute l’Union européenne d’ici 2027, ceci en réponse à l’initiative citoyenne ‘End the Cage Age’, qui vise à mettre fin à l’ère des cages.

Cette résolution a été approuvée par 558 membres du Parlement européen qui ont voté pour, alors que seulement 37 ont voté contre et il y a eu 85 abstentions. Désormais, la Commission européenne doit légiférer à cet égard pour réviser la directive obsolète 98/58/CE de l’Union européenne sur les animaux d’élevage.

Spécifique, le mandat délivré par le Parlement vous invite à proposer des instruments législatifs pour mettre fin à l’utilisation des cages dans l’élevage de l’Union, d’ici 2027, progressivement, en offrant une période de transition adéquate.

La plénière a souligné que plusieurs États membres de l’UE appliquent déjà avec succès des alternatives aux systèmes d’élevage en cage et a encouragé leur développement, leur amélioration et leur promotion au niveau national.

Il y a actuellement 300 millions d’animaux en cage en Europe. Les poules pondeuses et les lapins sont confinés dans des espaces de la taille d’une feuille de papier de format lettre, selon les organisations de défense des droits des animaux.

Les porcs femelles adultes doivent passer près de six mois dans des cages où elles ne peuvent même pas se retourner. Les veaux, les oies et les cailles sont également mis en cage, les empêchant d’adopter des comportements naturels de base. Les parlementaires ont convenu de la nécessité de mettre fin à ces pratiques.

Ils ont également souligné la nécessité de veiller à ce que tous les produits commercialisés dans l’UE, y compris les produits importés, soient également conformes à ces futures normes, donc tous les produits importés doivent provenir d’animaux dans des systèmes sans cage.

Cette résolution transformerait l’ensemble du marché mondial et fermerait les portes commerciales des pays, dont le Mexique, et de leurs produits qui contiennent des œufs et souhaitent être commercialisés dans l’Union européenne, et aurait un impact direct sur les entreprises et les producteurs qui ont refusé à ce jour de commencer. votre transition vers le système “sans cage”.

Contrairement à l’Europe et loin de cette résolution favorable aux animaux, au Mexique, il y a plus de 222 millions d’animaux en cage. Depuis 2019, le projet de la norme officielle mexicaine (NOM), qui réglementera la production d’œufs en liberté, est en attente.

Le collectif Animal Equality encourage les groupes de travail et la participation à leur rédaction pour s’assurer que la norme garantit de meilleurs niveaux de bien-être pour les poulets qui souffrent dans les cages.

Parallèlement à cet appel à l’élimination des cages, le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter des propositions visant à interdire le gavage cruel et inutile des canards et des oies pour la production de foie gras.

Il est prévu que le La Commission annonce les mesures qu’elle prendra à cet égard le 30 juin de cette année.

« Les citoyens attendent depuis des années que l’interdiction des cages se concrétise. Nous sommes ravis que le Parlement européen ait pris une position ferme contre les cages. Le temps est venu pour les politiques de passer des paroles aux actes. A ce jour, la balle est dans le camp de la Commission. Nous n’attendons rien d’autre qu’un calendrier ambitieux pour mettre fin à l’utilisation de ces instruments de torture appelés cages & rdquor;, a déclaré Olga Kikou, responsable de Compassion chez World Farming EU.

L’initiative citoyenne européenne “End the Cage Age” a été signé par 1,4 million de personnes à travers l’Europe et c’est la première initiative réussie pour les animaux de ferme.

Il est soutenu par plus de 170 organisations, dont Animal Equality, un groupe de députés de différents partis au Parlement européen, le Comité européen des régions, un groupe de plus de 140 scientifiques et vétérinaires, et des représentants du monde des affaires.

