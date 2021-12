Nouvelle étude : le vaccin Moderna est 4 fois plus susceptible de provoquer des effets secondaires dangereux

Il y a eu des données contradictoires concernant le vaccin COVID de Moderna. Mais une étude danoise publiée dans le British Medical Journal cette semaine a montré des données selon lesquelles le vaccin de Moderna est plus susceptible que le vaccin de Pfizer de provoquer une inflammation du muscle cardiaque.

. a rapporté que cette étude a montré que Moderna est jusqu’à quatre fois plus susceptible que Pfizer de provoquer une myocardite ou une myopéricardite (inflammation cardiaque).

Cette étude intervient après que la Suède et la Finlande ont arrêté le vaccin Moderna en raison de ces effets secondaires cardiovasculaires possibles, comme l’a rapporté CNBC en octobre.

Environ 4,9 millions de personnes âgées de 12 ans et plus au Danemark, soit environ 85 % de la population, ont participé à cette étude, selon ..

« La vaccination avec l’ARNm-1273 (vaccin de Moderna) a été associée à un risque significativement accru de myocardite ou de myopéricardite dans la population danoise », indique l’étude.

L’étude danoise n’a trouvé qu’un cas sur 71 400 vaccinés avec Pfizer-BioNTech et 1 cas sur 23 800 vaccinés avec Moderna. La plupart des cas avaient été bénins, a conclu l’étude, comme l’a rapporté ..

« En général, le taux de myocardite ou de myopéricardite était environ trois à quatre fois plus élevé pour la vaccination à l’ARNm-1273 (Moderna) que pour la vaccination BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) », a révélé l’étude.

Le Danemark n’est cependant pas seul dans cette étude. D’autres pays et chercheurs se sont penchés sur les effets secondaires des vaccins et du COVID lui-même.

En Israël et aux États-Unis, des études ont également été menées qui ont montré un risque accru d’effets secondaires cardiovasculaires des vaccins à ARNm. Moderna semble toutefois présenter le risque le plus élevé de tous les vaccins à ARNm.

Le vaccin Moderna doit-il être arrêté en raison du risque de ces effets secondaires ?

Au Royaume-Uni, une autre étude a récemment été publiée qui a examiné les effets secondaires cardiovasculaires des vaccins et du COVID-19 lui-même.

L’étude a porté sur 38 millions de personnes de plus de 16 ans au Royaume-Uni et a suivi l’apparition de problèmes cardiovasculaires dans les 28 jours suivant une vaccination ou un test COVID-19 positif.

L’étude a conclu que « les cas supplémentaires de myocardite se situaient entre 1 et 10 par million de personnes dans le mois suivant la vaccination, contre 40 de ces événements par million après l’infection par le SRAS-CoV-2 », a rapporté NDTV News.

Les scientifiques du monde entier étudient toujours les effets secondaires des vaccins pour bien comprendre les risques, même si les vaccins ont déjà été largement déployés dans le monde entier.

« Nous savons que les vaccins Covid-19 sont très efficaces pour réduire les risques de conséquences graves. Cependant, il est important que nous connaissions et identifiions également les risques de ces maladies rares à partir des vaccins, afin de garantir que les cliniciens sachent quoi rechercher, facilitent un diagnostic plus précoce et éclairent la prise de décision clinique », a déclaré Julia Hippisley-Cox, professeur d’épidémiologie clinique et de médecine générale à Oxford, selon NDTV News.

Bien que les effets secondaires cardiovasculaires du COVID et des vaccins puissent être faibles, ils sont toujours suffisamment importants pour que les chercheurs continuent de mener des études pour enquêter sur les risques.

Cependant, bien que les risques des vaccins soient étudiés et clarifiés, des chercheurs danois ont également commenté que ces résultats ne signifient pas que le vaccin est tout à fait dangereux.

« Nos résultats n’éclipsent généralement pas les nombreux avantages liés à la vaccination », a déclaré Anders Hviid, l’auteur de l’étude, dans un communiqué, comme l’a rapporté .. « Il faut garder à l’esprit que l’alternative de contracter une infection par COVID-19 implique probablement également un risque d’inflammation du muscle cardiaque. »

