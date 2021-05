Nouvelle exposition et livre Explorez l’histoire d’amour de Dior avec des roses – WWD

À VENIR DES ROSES: Christian Dior était célèbre pour son amour des fleurs – rien de plus que la rose, qui a inspiré de nombreuses créations du couturier et continue d’alimenter la production créative de la maison de couture française à ce jour.

Pour célébrer sa relation avec la floraison, la marque prévoit de présenter du 5 juin au 31 octobre une exposition intitulée «Dior et roses» au musée Christian Dior de la ville balnéaire de Granville, si les règles d’hygiène et de sécurité le permettent.

Un livre de table basse qui l’accompagne détaille comment l’inspiration s’est déroulée au fil des décennies dans les divisions mode, joaillerie et parfumerie de Dior. Une section est dédiée aux célébrités en robes roses Dior, dont Marlene Dietrich, Rita Hayworth et Jennifer Lawrence.

Maria Grazia Chiuri, en charge des collections femme chez Dior, a mis en scène des spectacles sur des décors de jardin et présente souvent des broderies florales dans ses créations. Pendant ce temps, la plus récente collection de haute joaillerie de Victoire de Castellane, RoseDior, présentait des articles comme un collier en or rose avec une rose en diamant qui peut être coupé et porté comme une broche.

«Nos champs de roses exclusifs dans la campagne s’étendent autour de Grasse, et les milliers de roses de Granville nouvellement plantées non loin de la maison historique de la famille Dior, sont liées, comme pour former une chaîne qui relie nos activités liées aux fleurs», Laurent Kleitman, président-directeur général de Christian Dior Parfums, a déclaré dans l’introduction du livre.

Dior a hérité de sa passion pour les jardins de sa mère Madeleine, qui entretenait une luxuriante roseraie à la Villa Les Rhumbs, la maison familiale près de Granville. Son premier parfum, Miss Dior, était un hommage à sa sœur Catherine, jardinière professionnelle.

Décrivant son New Look séminal des années plus tard, le créateur a déclaré: «J’ai conçu des femmes-fleurs, des fleurs de femmes aux épaules douces, aux bustes fleuris, à la taille aussi élancée que les lianes et aux jupes aussi larges que les corolles.» Il continuerait à donner à ses robes des noms tels que Rose France, Rose Pompon, Rose de Damas et Rose Thé.

Le tome de 160 pages, publié par Rizzoli New York, devrait sortir en Europe le 2 juin et dans le reste du monde, y compris aux États-Unis, le 7 septembre.

Voir également:

Dior dévoile sa collection de haute joaillerie RoseDior à Paris

Le podcast “ Dior Untold ” raconte l’histoire des parfums de la maison

Dans “ Dior in Bloom ”, le dernier livre sur Christian Dior