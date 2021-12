Nouvelle faiblesse du marché attendue à court terme ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les cas de variante omicron sont en forte augmentation et de nombreux pays ont commencé à prendre des mesures de restriction qui nuisent également aux sentiments du marché. Le comportement des FII jouera un rôle essentiel dans l’orientation du marché.

Les marchés boursiers indiens devraient connaître une nouvelle faiblesse à court terme. Les indices de référence entrent dans la séance de bourse de lundi après avoir plongé profondément dans le rouge lors de la séance de la semaine précédente. Après avoir chuté de plus de 3,5% au cours des cinq dernières séances de bourse, S&P BSE Sensex est à 57 011 tandis que Nifty 50 est à 16 985. Les marchés mondiaux deviennent volatils et montrent une faiblesse qui peut également entraîner une volatilité sur le marché boursier indien. Les cas de variante omicron sont en forte augmentation et de nombreux pays ont commencé à prendre des mesures de restriction qui nuisent également aux sentiments du marché. Le comportement des FII jouera un rôle essentiel dans l’orientation de notre marché. Techniquement, Nifty assiste à une pression de vente à partir du niveau 17600 après un repli où 16900 est un niveau de support immédiat et important sur une base de clôture où si Nifty glisse en dessous du niveau 16900, il pourrait se diriger vers la prochaine zone de demande critique de 16700-16400. À la hausse, 17250-12375 agira comme une zone d’approvisionnement critique en cas de repli ; au-dessus de cela, nous pouvons nous attendre à un rallye de courte durée, a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart Ltd.

Indices globaux

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté lundi alors que la flambée des cas d’Omicron a déclenché des restrictions plus strictes en Europe et menacé de ralentir l’économie mondiale au cours de l’année à venir. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont perdu 230 points. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,88% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont baissé de 1,02%. Cela survient après que le S&P 500 a chuté de 1,9%. Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a chuté de près de 3% la semaine dernière, les investisseurs ayant abandonné les actions de croissance de haut vol dans la perspective d’une hausse des taux d’intérêt, tandis que le Dow Jones a glissé de 1,7%. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a glissé de 0,4% et le Nikkei du Japon a chuté de 0,7%. Tôt lundi, les rendements des obligations américaines à 10 ans étaient en baisse à 1,38% et bien en deçà de leur sommet de 2021 de 1,776 %. L’or semblait plus ferme à 1 801 $ l’once, après avoir rompu une séquence de cinq semaines de défaites consécutives la semaine dernière alors que les actions glissaient. Les prix du pétrole ont baissé, le Brent chutant de 1,56 $ à 71,96 $ le baril, tandis que le brut américain a perdu 1,43 $ à 69,43 $ le baril.

Principaux niveaux de support et de résistance sur le Nifty

Nifty sur le graphique hebdomadaire a formé une longue bougie baissière après le rebond haussier des deux semaines précédentes. La configuration graphique hebdomadaire indique une formation de trois méthodes en baisse (pas une méthode classique) et cela pourrait être considéré comme une configuration de continuation baissière. Une tentative de taureaux pour revenir des plus bas s’est enchaînée et le marché a suivi le modèle de poursuite de la tendance baissière selon les graphiques à long terme. On peut s’attendre à une nouvelle baisse à 16 750 et plus bas d’ici la semaine prochaine. La résistance immédiate est placée à 17 180 niveaux, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Vue technique

Après avoir montré un mouvement de consolidation avec un faible biais au cours des trois séances précédant le 17 novembre, Nifty a fortement chuté vendredi et a clôturé la journée de 263 points. Après avoir ouvert sur une note légèrement négative, le marché a continué avec une faiblesse intrajournalière décisive en début de séance. La tentative de reprise haussière de la partie médiane n’a pas réussi à se maintenir et le marché a finalement clôturé près des plus bas. Une longue bougie baissière s’est formée sur le graphique journalier, qui s’est cassée en dessous du support immédiat de la ligne de tendance ascendante, qui était liée aux plus bas swing haussiers. Cette action du marché indique une forte inversion à la baisse du marché après un rebond haussier au début du mois. Par conséquent, on peut s’attendre à une nouvelle faiblesse à court terme, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Banknifty est sous-performant et a clôturé en dessous de son 200-DMA. S’il se négocie en dessous de son 200-DMA, nous pouvons nous attendre à une nouvelle faiblesse vers les niveaux 34800/34000. Du côté positif, 36 000 agiront comme un obstacle immédiat tandis que 36 500 seront le prochain obstacle critique, a déclaré Santosh Meena.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance et Vodafone Idea sont les trois actions soumises à l’interdiction F&O pour lundi 20 décembre. Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

Attribution d’actions MedPlus IPO : La finalisation de l’attribution des actions de Medplus Health devrait avoir lieu aujourd’hui, car la date d’attribution provisoire de l’introduction en bourse de Medplus est le 20 décembre 2021. conservateur de l’offre publique. Le registraire officiel de l’offre publique est KFintech Private Limited.

Liste des propriétés de Shriram : Les actions de Shriram Properties seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 600 crore a été souscrite 4,8 fois. La portion des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 1,04 fois, tandis que les portions des investisseurs non institutionnels (NII) et des investisseurs individuels de détail (RII) ont été souscrites 0,80 fois et 7,46 fois, respectivement. Le prix d’émission des actions était de Rs 118 par action.

Introduction en bourse de Supriya Lifescience : L’offre publique initiale (IPO) de Supriya Lifescience Limited, un fabricant et fournisseur d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), se clôturera aujourd’hui. L’introduction en bourse a été souscrite 5,69 fois vendredi, deuxième jour d’enchères. La portion des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 0,53 fois tandis que les portions des investisseurs non institutionnels (NII) et des investisseurs individuels de détail (RII) ont été souscrites 2,90 fois et 25,38 fois, respectivement. Le prix de l’offre a été fixé à Rs 265-274 par action.

