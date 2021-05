Nouvelle fille de l’immobilier chic à Made in Chelsea ⋆ .

Je ne pense pas que même les plus grands fans de Made in Chelsea discuteront du fait que cette série a été assez apprivoisée. Les acteurs ont été ici et là dans des maisons chics, et il y a eu quelques débutants, mais rien ne lui a vraiment donné d’étincelle dans cette série. Cependant, les choses semblent un peu à la hausse depuis que la nouvelle fille Eloise a basculé, et peut-être, juste peut-être, Made in Chelsea va récupérer un drame.

Eloïse devrait s’intégrer car elle est apparemment chic comme l’enfer et suscite un drame à gauche, à droite et au centre. Alors, voici tout ce que nous savons sur le débutant Made in Chelsea.

Eloise a 26 ans et est allée dans une école privée très chic

Eloise St Clair-Charles a 26 ans et vient de Londres. Elle est allée à la très exclusive Bradford Grammar School. C’est une école privée, avec des frais annuels commençant à 10 590 £ pour les juniors et 13 533 £ par an pour les seniors et les élèves de sixième.

En plus d’être sur Made in Chelsea, Eloise travaille également dans l’immobilier

En ce moment, Eloise travaille en tant que promoteur immobilier et investisseur et travaille dans le cadre du super chic Sotheby’s Realty.

Elle a également un deuxième compte Instagram pour ses travaux immobiliers, sous le nom de la société Locate London, qui ne contient en gros que des tas de photos des propriétés les plus chics de la ville. Pensez aux salles de bains boujee, aux installations de fleurs du sol au plafond et à certains des plus grands halls que vous ayez probablement jamais vus. Le profil Instagram indique que la société présente les meilleurs projets à vendre à Londres. Eloise aurait lancé Locate London en 2018.

Eloise a commencé sa carrière immobilière en tant que coordinatrice de bureau chez Foxtons, avant de devenir négociatrice immobilière et consultante pour d’autres agences immobilières.

Elle vivait avec les co-stars de Made in Chelsea, Ollie et Gareth

Eloise vient peut-être de rejoindre Made in Chelsea, mais ce n’est pas la première fois qu’elle est présentée à de nombreux acteurs. Elle a rejoint en tant qu’ami de Ruby et il a été dit qu’elle vivait avec un couple maintenant marié, Ollie et Gareth Locke.

Miles a dit qu’il avait entendu dire qu’elle était un peu un «pétard» et Ollie et Gareth ont continué en disant qu’elle était «drôle» et qu’ils se souviennent qu’elle se promenait souvent dans la maison où ils vivaient ensemble dans juste son soutien-gorge et un string.

Eloise compte 2500 abonnés sur Instagram

Eloise compte actuellement 2500 abonnés sur son Instagram personnel, où elle publie de nombreux selfies et photos d’elle à Londres et s’enregistre en vacances partout dans le monde. Elle est allée à Ibiza, Majorque, Mykonos, au Portugal, en Thaïlande, à Marbella et à Dubaï.

Ses copains et ses co-stars de Made in Chelsea, Ruby Adler et Tiffany Watson, commentent régulièrement ses publications, et Julius l’a commentée en partageant un clip d’elle apparaissant dans la série.

Le pseudo Instagram d’Eloise est @eloise_mimi.

Elle est déjà en train d’agiter le drame dans la série

De toute évidence, elle fait tourner les têtes avec les garçons de la série – à savoir Miles et Julius, bien sûr. Elle a déjà eu un rendez-vous avec Julius, où elle a ouvertement discuté de sexe et tout était très Love Island avec la façon dont ils sont partis pour une petite conversation et ont quitté le reste de la maison pour bavarder à ce sujet. Dans l’aperçu de la semaine prochaine, elle traite Maeva de salope, ce qui, tous ceux qui connaissent Maeva le sauront, est une très mauvaise idée.

Ruby est-il prêt à passer à autre chose? #MadeInChelsea pic.twitter.com/4QB2MjhzyW – Fabriqué à Chelsea (@ E4Chelsea) 24 mai 2021

