Nouvelle fonctionnalité WhatsApp repérée qui vous permet de choisir la qualité de l’image

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui améliorera considérablement l’expérience de partage de photos sur sa plate-forme. Selon WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp v2.21.14.6 pour Android ajoute une option permettant de choisir la “qualité de téléchargement des photos” avant l’envoi.

Source : WABetaInfo

La fonctionnalité est actuellement en développement et ne peut pas être activée même si vous installez la dernière mise à jour bêta sur votre téléphone. Une fois qu’il sera finalement déployé, vous pourrez choisir parmi trois options avant d’envoyer une photo à un contact : Auto (recommandé), Meilleure qualité et Économiseur de données. Si vous choisissez l’option Auto, WhatsApp décidera automatiquement du meilleur algorithme de compression pour l’image. L’économiseur de données, d’autre part, appliquera une compression lourde pour enregistrer les données. Si vous souhaitez envoyer la photo dans sa qualité la plus élevée possible, vous devrez choisir l’option “Meilleure qualité”.

On ne sait pas quand la fonctionnalité sera disponible, mais le rapport suggère qu’elle sera d’abord disponible sur les meilleurs téléphones Android. Bien que WhatsApp ne permette pas aux utilisateurs de partager des photos de haute qualité actuellement, il existe une solution de contournement simple. Tout ce que vous avez à faire est d’envoyer l’image en tant que document.

Comme repéré par WABetaInfo plus tôt ce mois-ci, WhatsApp travaille également sur les paramètres de qualité vidéo pour son application mobile. La fonctionnalité à venir permettra enfin aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de haute qualité, bien qu’il reste à voir si WhatsApp augmentera sa limite de taille de fichier pour les vidéos. À l’heure actuelle, l’application ne vous permet d’envoyer que des vidéos d’une taille maximale de 16 Mo. Pour les documents, cependant, la limite est de 100 Mo.

Une autre fonctionnalité très attendue, la prise en charge multi-appareils, devrait être déployée en version bêta dans les prochaines semaines. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’utiliser un seul compte WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils à la fois.