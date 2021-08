Nouvelle fresque de Banksy recouverte de peinture blanche après que l’artiste a révélé qu’il l’avait fait .

Le conseil local a déjà engagé un restaurateur professionnel pour réparer les dégâts (Photo: PA)

Une nouvelle œuvre d’art de Banksy a été détruite par un vandale « insensé » juste après que l’artiste a confirmé qu’il l’avait fait.

L’insaisissable artiste de rue a récemment rendu visite à Lowestoft, laissant derrière lui une peinture d’un rat assis sur un transat.

Mais les habitants de la ville de Suffolk seront ravis d’entendre que quelqu’un a recouvert la nouvelle attraction de peinture blanche.

Les patrons du conseil ont déclaré que le vandale avait été pris en flagrant délit par une équipe de sécurité embauchée pour inspecter les peintures murales.

La peinture de rat faisait partie d’une rafale de nouvelles œuvres d’art récemment apparues dans le Suffolk et le Norfolk.

Banksy a surnommé la série “A Great British Staycation” dans un post Instagram documentant son voyage dans certaines villes balnéaires.

Dans le clip, l’artiste peut être vu en train de travailler sur les créations tout en portant un sweat à capuche pour couvrir son identité.

Parmi eux, une mouette sur le côté d’un immeuble, une machine à saisir au-dessus d’un banc et un enfant à côté d’un château de sable.

La peinture de rat de bord de mer de Banksy dans toute sa splendeur à Lowestoft avant que le vandale ne frappe (Photo: PA)



Où qu’elles apparaissent, les œuvres attirent toujours autant les locaux que les touristes (Photo: .)



Banksy s’est occupé pendant ses vacances d’été (Photo: PA)



Les séjours sont la norme pour la plupart cet été – y compris pour les graffeurs à succès, apparemment (Photo: PA)



La série d’œuvres a été surnommée la « spraycation » (Photo : PA)

Un porte-parole du Conseil d’East Suffolk a déclaré: “Nous sommes naturellement consternés que quelqu’un ait choisi de se comporter de manière aussi égoïste et insensée, étant donné à quel point nous sommes tous excités par l’apparition de ces œuvres.”

Ils ont ajouté: “Nous espérons cependant que ce travail particulier pourra être restauré et nous nous engageons avec des spécialistes.”

Avant que Banksy ne confirme que la pièce était la sienne, le conseil a déclaré avoir commandé des matériaux de protection pour protéger l’œuvre d’art.

Il a ajouté: «Dans l’intervalle, nous avons également utilisé des patrouilles de sécurité pour visiter chaque site et à cette occasion, nos patrouilles ont en fait interrompu l’individu en train de dégrader ce travail et ont empêché tout autre dommage de se produire.

“Nous sommes très reconnaissants de l’immense bonne volonté des populations locales qui sont fières de ces œuvres d’art, mais nous demandons aux gens de ne pas essayer de réparer les œuvres eux-mêmes et de laisser cela aux restaurateurs professionnels.”

