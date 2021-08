Nouvelle fuite de détails PS5 VR de la conférence des développeurs de Sony

Les contrôleurs PlayStation VR de nouvelle génération de Sony prennent en charge le suivi à l’envers et quelques types d’haptique.Image: Sony / Kotaku

Une vidéo publiée aujourd’hui par la populaire chaîne YouTube de VR PSVR Without Parole prétend avoir de nouvelles informations sur le matériel de réalité virtuelle de nouvelle génération de Sony pour PlayStation 5.

PSVR Without Parole affirme avoir obtenu de nouvelles informations lors d’une conférence privée que Sony a tenue mardi pour les développeurs potentiels de PSVR2, dont l’occurrence a été corroborée de manière indépendante par UploadVR.

Selon PSVR Without Parole, la prochaine plate-forme VR de Sony porte le nom de code NGVR, pour Next-Generation VR. (Il s’appellera probablement PSVR2 lors de sa sortie.)

Comme UploadVR l’a signalé en mai, l’écran du PSVR2 aura une résolution de 2000 x 2040 par œil, ce qui est une petite bosse solide au-dessus du casque le plus populaire au monde, l’Oculus Quest 2. De plus, PSVR Without Parole suggère que l’écran utilisera OLED. technologie d’affichage et prend en charge la plage dynamique élevée (HDR), ce qui lui confère potentiellement beaucoup plus de dynamisme, des noirs plus profonds et une luminosité supérieure à celle de l’écran LCD non HDR plus typique du Quest 2.

Le nouveau kit comportera censément un champ de vision de 110 degrés, jusqu’à 10 degrés par rapport au PSVR d’origine de Sony et environ 20 mieux que l’Oculus Quest 2, légèrement masque de plongée. Ce large FoV sera réalisé en partie via des lentilles de Fresnel, qui viennent avec des avantages et des inconvénients que les utilisateurs de Quest connaissent déjà bien. (J’espère que Sony maîtrisera l’éblouissement et les rayons divins.)

La plus grande nouvelle en mai était peut-être que le PSVR2 proposera une capacité de suivi oculaire, ce qui rendra possible une technique d’amélioration des performances très souhaitée appelée rendu fovéa. La vidéo d’aujourd’hui suggère que le PSVR2 comportera également une autre nouvelle technologie appelée Flexible Scaling Resolution (FSR) qui «concentre les ressources de rendu sur la zone de concentration du joueur» pour réduire davantage la charge sur le matériel PS5. Il n’est pas immédiatement clair en quoi FSR différera du rendu fovéa.

En ce qui concerne les choses que vous pouvez toucher et ressentir, PSVR Without Parole corrobore les informations de UploadVR de mai selon lesquelles PSVR2 aura une sorte de retour haptique dans le casque pour aider à réduire le mal des transports, apparemment via un “moteur rotatif”.

En mars, un blog Sony a révélé la nouvelle conception du contrôleur PSVR2 et a noté que les nouvelles unités auront des capteurs pour suivre votre pouce, votre index et votre majeur. La vidéo d’aujourd’hui les décrit comme des capteurs tactiles capacitifs qui ont une qualité « analogique » qui leur permettra de détecter la position de vos doigts même lorsque vos doigts les survolent. PSVR2 pourra utiliser ces données pour faire des suppositions sur les positions de l’auriculaire et de l’annulaire, permettant apparemment des gestes plus naturels dans le jeu.

Enfin, certaines des informations les plus intéressantes publiées dans le logiciel vid concernaient le logiciel. L’affirmation est que Sony cherche à s’éloigner des soi-disant “expériences VR” – vous savez, comme faire semblant d’être Batman pendant 90 minutes, ou nager avec des baleines pendant 10 – en faveur d’une plus grande concentration sur “la qualité de la console”. » jeux triple-A.

De plus, il est dit que Sony pense que la meilleure façon d’y parvenir est de créer des jeux « hybrides » qui prennent en charge à la fois les écrans conventionnels et la réalité virtuelle, un peu comme Capcom l’a fait avec Resident Evil 7. Apparemment, l’intention est de laisser le joueur télécharger uniquement le version à laquelle ils veulent jouer, standard ou VR, en économisant sur la taille du téléchargement.

Selon PSVR Without Parole, l’événement s’est déroulé sans aucune mention explicite du fait que PSVR2 est rétrocompatible avec les jeux PSVR1, ce qui semble légèrement inquiétant. Un manque de compatibilité descendante avec les anciens achats VR serait un gros faux pas, donc je m’attends toujours à ce que Sony s’occupe de ses premiers utilisateurs. Cependant, ce qui a apparemment été mentionné, c’est que Sony avait l’intention de faire un « gros effort » pour « remasteriser » les jeux PSVR1 pour le nouveau matériel. Curieuse.

La vidéo se termine en notant qu’il n’y a toujours pas de date de sortie officielle ni de prix pour PSVR2, mais que les détails du lancement arriveront au début de 2022. Si toutes ces informations se déroulent, je pense qu’il est toujours juste de dire que la PlayStation VR de nouvelle génération sonne plutôt bien. impressionnant.