Nouvelle gamme de bottines Bullfeet : écologiques et personnalisables

Fabriqué avec du plastique recyclé de la mer, du cuir végétalien et du liège.

Bullfeet, une entreprise de mode espagnole spécialisée dans les vêtements durables, fabriqués avec des matériaux recyclés, revient pour Noël avec une nouvelle collection de bottes écologiques et personnalisables, au gré des caprices de chaque client.

Les nouvelles bottes écologiques sont une idée parfaite pour les cadeaux et les cadeaux personnels. Et, en plus de leur vertu durable et respectueuse de l’environnement, elles peuvent être 100% exclusives : il n’y aura pas d’autres bottes exactement identiques. Et c’est que la startup espagnole de la mode fabrique à la demande en seulement 24 heures et vous permet de choisir le modèle, les couleurs, le type de semelle et tout ce qui vient à l’esprit pour le client. C’est-à-dire que vous concevez votre modèle de botte et en une seule journée, vous les avez chez vous.

Matériaux recyclés

Les photos jointes ne montrent que certains des modèles qu’elle propose déjà conçus, bien qu’ils puissent être modifiés à volonté. C’est vrai, chaque client peut changer le type de semelle (lisse, surélevée, dents de scie…) et aussi les couleurs et les combinaisons.

Les matériaux utilisés dans les nouvelles bottes Bullfeet sont des bouteilles en plastique recyclées provenant de la mer, des bouteilles en plastique recyclées provenant de conteneurs, du cuir végétalien, du liège et des tissus de vêtements recyclés.

Sacs assortis

En parallèle de cette nouvelle collection de boots, Bullfeet propose une gamme de sacs aux mêmes caractéristiques écologiques qu’eux… et assorties. Attention aux offres : collection assortie à ses sacs écologiques, 138 euros (bottes + sac) ; le prix des bottes seules est de 120 euros.

Tous les produits Bullfeet sont durables, fabriqués avec des matériaux recyclés et prennent le plus grand soin du développement durable et des déchets.

www.bullfeet.com