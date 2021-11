nouvelle gamme de téléviseurs premium

Ils s’intègrent parfaitement dans n’importe quel environnement domestique, en particulier dans les petites pièces telles que les chambres ou les salons.



Loewe, fabricant de longue date de téléviseurs, présente son nouveau modèle bild c. Disponibles en deux tailles, 32 pouces Full HD et 43 pouces 4K, ce sont des Smart TV qui se distinguent par l’intégration d’un panneau Edge LED exclusif de nouvelle génération avec rétroéclairage LED, avec lequel il est capable d’offrir une expérience imbattable avec des images de la plus haute qualité. qualité. . De plus, la résolution Ultra HD, dans le cas de l’écran de 43 pouces, optimisée par les experts de Loewe, ainsi que le traitement d’image HDR sophistiqué dont disposent les deux modèles, leur permettent d’offrir des images parfaitement équilibrées pour un plaisir visuel maximal. . De plus, les couleurs nuancées, la netteté naturelle et les transitions douces assurent un maximum de confort et de relaxation pour les yeux.

En bref, une expérience visuelle au plus haut niveau qui est complétée par une performance audio impressionnante grâce à un système de haut-parleurs à transmission frontale avec un boîtier bass reflex fermé et une puissance de 60 watts, capable de fournir des basses chaudes et profondes, ainsi comme un son Dolby Atmos puissant qui remplit la pièce.

La flexibilité

Le nouveau système d’exploitation de Loewe, associé au système intelligent et à l’App Store de VIDAA, offre de nombreuses options de configuration et une commodité exceptionnelle pour les applications de streaming et de télévision.

Pour sa part, le nouvel écran d’accueil intuitif se distingue par un design moderne dans le plus pur style Loewe, permettant un accès rapide aux contenus et applications les plus importants.

De leur côté, de nombreux services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime ou YouTube sont nativement intégrés et accessibles en appuyant simplement sur l’un des boutons d’accès direct de la télécommande Loewe.

De plus, et basé sur un chipset Novatek ultra-rapide, le châssis unique et entièrement repensé de Loewe offre des performances de haut niveau et de nombreuses connexions, telles que quatre entrées HDMI avec des fonctionnalités avancées telles que eARC, ainsi que quatre ports USB.

Durabilité et qualité Made in Germany

En plus d’offrir des produits d’excellente qualité, Loewe attache une importance particulière à la durabilité. C’est pourquoi le nouveau Loewe bild c a été conçu et développé à Kronach, le siège de Loewe en Haute-Franconie, avec une fabrication et un contrôle qualité solidement ancrés dans cette usine allemande, garantissant des distances courtes et une production durable.

Options d’emplacement personnalisées

Monté au mur comme s’il flottait; élégamment posé sur un buffet avec le pied de table Loewe c ; ou encore affiché au centre de la pièce sur le Loewe c. Toutes les nouvelles options de placement de Loewe sont parfaitement adaptées aux besoins de chaque client afin que le nouveau téléviseur puisse être intégré de manière transparente dans n’importe quel environnement.

A partir de 1 399 euros

www.loewe.maygap.com