Nouvelle gamme de téléviseurs TCL et barres de son présentées au CES 2022

TL;DR

La gamme 2022 TCL TV a fait ses débuts au CES 2022. La société a également lancé de nouvelles barres de son. TCL n’a pas précisé quand la plupart de ces produits seraient disponibles.

Ci-dessous, vous trouverez quelques informations sur les prochains téléviseurs TCL. Vous trouverez également des informations sur les nouvelles barres de son que la société lance afin que vous puissiez obtenir un meilleur son de votre téléviseur actuel ou futur.

Nouveaux téléviseurs TCL

Pour la famille TCL TV, la société « mettra à niveau toute sa gamme de téléviseurs ». Cependant, il n’est pas entré dans les détails de ce que cela signifie pour la plupart de ses produits.

Il a cependant détaillé son nouveau monstre QLED de 98 pouces connu sous le nom de 98R7 (comme indiqué en haut de cet article). C’est maintenant le modèle le plus récent et le plus grand de sa série, et il commence à « moins de 8 000 $ », ce qui signifie probablement 7 999 $. Il est maintenant disponible chez les fournisseurs habituels de téléviseurs TCL, tels qu’Amazon.

En rapport: Les téléviseurs incurvés existent-ils toujours et devriez-vous en acheter un ?

Pendant ce temps, le X925 Pro (montré directement ci-dessus) est la nouvelle star de sa gamme de mini-LED. Le téléviseur 8K de 85 pouces a un profil ultra-fin de 10 mm et illuminera n’importe quelle pièce avec sa luminosité extra-puissante.

À l’avenir, TCL promet deux nouvelles innovations majeures pour ses téléviseurs. Le premier est un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience de jeu améliorée, et le second est connu sous le nom de TrueCut Motion. TrueCut garantit au téléspectateur que le téléviseur répond aux directives de qualité rigoureuses des créateurs afin que vous sachiez que vous regardez les images comme le réalisateur l’a prévu.

Malheureusement, TCL n’a pas précisé quand le X925 Pro arriverait dans les magasins, ni quand le taux de rafraîchissement de 144 Hz et la fonction TrueCut atterriraient sur les produits de vente au détail aux États-Unis.

barres de son TCL

L’audio du téléviseur à bord est notoirement terrible. Si vous ne voulez pas obtenir un système de son surround à part entière, votre meilleur pari est une barre de son. Heureusement, TCL propose de nouvelles barres de son pour votre téléviseur TCL – ou n’importe quel téléviseur, d’ailleurs.

En rapport: Voici les applications et services indispensables pour votre nouvel appareil de streaming ou votre téléviseur

La gamme de barres de son Alto de TCL compte quatre nouveaux modèles. Dans le haut de gamme, vous avez la série Alto 9, qui comprend un modèle 5.1.2 et un modèle 7.1.4. Les deux modèles prennent en charge Dolby Atmos, DTS:X, DTS Play-Fi, RayDanz et Dolby Vision. Vous pouvez également les connecter à Google Assistant, Amazon Alexa et à des applications telles que Spotify. Les prix et la disponibilité sont inconnus pour le moment.

Pendant ce temps, la série Alto 7 bas de gamme comprend des modèles 3.1 et 5.1. Ceux-ci ne comportent pas autant de systèmes propriétaires mais prennent en charge DTS:X. Ils sont également Roku TV Ready, un système qui a parcouru un long chemin récemment. Malheureusement, TCL était muet sur les prix et la disponibilité.

commentaires