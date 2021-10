nouvelle génération de transmission de données

Le projet Ixian et sa devise native IxiCash font sensation sur la toile. Avec une plate-forme qui permet des transactions sécurisées de texte, de voix, de diffusion et d’argent sur la blockchain, c’est un concurrent opportun dans l’espace de communication en ligne.

Ces dernières années ont vu de fréquents débats sur la capacité des gens à exister et à s’exprimer en ligne. De la censure et des violations de données aux nouvelles conditions d’utilisation controversées de WhatsApp, la confiance est faible pour de nombreux grands noms des médias sociaux et du streaming.

Ixian est un projet autofinancé qui est en développement depuis cinq ans. Il s’agit d’une plate-forme qui permet des services de streaming et de messagerie sur la blockchain, ainsi que la possibilité d’échanger et de transférer des fonds sur IxiCash, dont la valeur augmente actuellement.

La plate-forme Ixian est complètement décentralisée, car elle est maintenue par des nœuds que les utilisateurs peuvent configurer eux-mêmes pour gagner des récompenses. Cela signifie qu’il n’y a pas de point de défaillance central, minimisant le risque de temps d’arrêt pour les applications construites sur la plate-forme.

Pendant ce temps, les données des utilisateurs sont stockées sur leurs propres appareils, à l’abri des violations de données centrales et des gouvernements intrusifs. Cet accent mis sur la confidentialité et la sécurité place Ixian dans une excellente position pour tirer parti de la méfiance croissante envers les plateformes traditionnelles de streaming et de messagerie.

L’essor d’IxiCash

Les résidents des États-Unis et de la Chine n’ont pas pu acheter IxiCash sans solutions considérables, car le jeton n’était disponible que sur Vitex jusqu’à il y a quelques mois.

Cependant, l’équipe de développement d’Ixian a construit un pont depuis le sol jusqu’au réseau ethereum pour permettre au jeton Ixicash (IXI) d’être échangé sur UniSwap, un mouvement qui devrait encore augmenter en valeur.

Actuellement, une campagne de liquidité en cours a été lancée pour permettre la négociation d’un volume plus élevé sur Uniswap Dex.

Un nouveau type de blockchain

Incapable de trouver une blockchain offrant suffisamment de fonctionnalités, l’équipe d’Ixian a entrepris en 2016 de créer sa propre blockchain à partir de zéro. Il y a deux parties principales du projet : Ixian DLT et Ixian S2.

Ixian DLT (Distributed Ledger Technology) est une blockchain qui traite un grand volume de micro-transactions chaque seconde. Il est optimisé pour maintenir des vitesses élevées tout en consommant peu de puissance de traitement, d’espace disque et d’énergie.

Cette efficacité est rendue possible par un nouvel algorithme d’acceptation de bloc basé sur le consensus. Il atténue certaines préoccupations courantes concernant les technologies de blockchain qui nécessitent une puissance de calcul importante ainsi que le coût et l’empreinte carbone qui l’accompagnent.

Pendant ce temps, Ixian S2 est un réseau de diffusion décentralisé conçu pour le texte, la voix et la vidéo. Il permet une communication sécurisée entre les utilisateurs ainsi que la possibilité d’échanger et de gagner des revenus. Le système est hautement évolutif et peut servir à la fois des développeurs d’applications indépendants et des projets plus importants.

Ce que l’avenir nous réserve

Actuellement, le meilleur exemple de la puissance d’Ixian est Spixi, une application de messagerie décentralisée disponible sur Google Play et l’App Store. Il conserve les données de chaque utilisateur uniquement dans leur propre appareil mobile, offrant un degré de confidentialité qui fait défaut sur de nombreuses autres plateformes. L’application comprend également une fonction de portefeuille, qui permet aux utilisateurs d’échanger ou de transférer IxiCash au sein de l’application. Entre autres choses, cela permet aux créateurs de contenu d’offrir une communication directe et de recevoir des dons de leurs fans.

La dernière feuille de route d’Ixian, jusqu’en 2022. Elle comprend des mises à jour du réseau DLT, de nouvelles fonctionnalités pour le streaming et la monétisation, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités pour Spixi, telles que les appels vidéo et les chats autodestructeurs.

Site Web : ixian.io

Support : https://medium.com/ixian

Télégramme : https://t.me/Ixianofficial

Twitter : https://twitter.com/ixian_IO