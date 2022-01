Nouvelle heure de sortie de la pioche Fortnite Crescent Shroom Pickaxe pour obtenir le dernier cadeau

La date et l’heure de sortie de la nouvelle pioche Fortnite Crescent Shroom ont été révélées et les fans savent maintenant comment obtenir le dernier cadeau du jeu.

L’événement annuel Winterfest d’Epic Games a été fantastique et grâce à son assortiment de cadeaux généreux. La nouvelle année a également commencé avec un autre Crew Pack, cette fois-ci offrant le Snow Stealth Slone exclusif.

Alors que l’événement Winterfest était très amusant, vous pourrez bientôt obtenir le dernier cadeau qui est un bel outil.

Fortnite | Bande-annonce du personnage du chapitre 3 de la saison 1

BridTV

7065

Fortnite | Bande-annonce du personnage du chapitre 3 de la saison 1

https://i.ytimg.com/vi/Ww9OhgXWW0Q/hqdefault.jpg

915141

915141

centre

13872

Quand la pioche Crescent Shroom sort-elle dans Fortnite ?

La date et l’heure de sortie de la nouvelle pioche Crescent Shroom dans Fortnite sont 16h00 PT et 19h00 ET le 7 janvier, ainsi que 00h00 GMT le 8 janvier.

En plus de l’arrivée du cadeau final, Epic Games proposera également un week-end de nivellement de puissance. Ce sera disponible pour participer jusqu’à 04h00 PT, 07h00 ET et 12h00 GMT le 10 janvier.

Toutes les heures et dates ci-dessus ont été confirmées par le compte Twitter du jeu.

Comment obtenir le dernier cadeau Fortnite

Vous obtiendrez le dernier cadeau Fortnite si vous vous êtes connecté au jeu pendant l’événement Winterfest 2021.

Cela a commencé le 16 décembre et se termine le 6 janvier, donc – si vous vous êtes connecté pendant cette période – vous recevrez l’article Madcap gratuitement.

Cependant, si vous avez complètement raté l’événement Winterfest, vous pourrez éventuellement acheter l’outil dans la boutique d’objets. Malheureusement, aucune date de sortie ou prix n’a été révélé au moment de la rédaction.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

En guise de remerciement pour la patience de tous lors des problèmes de connexion de décembre, nous lancerons un week-end de nivellement de puissance du 1/7 à 19 h au 1/10 à 7 h HE et accorderons à tous ceux qui se sont connectés pendant le Winterfest la nouvelle pioche Crescent Shroom avant il arrive dans la boutique plus tard ! pic.twitter.com/d2xiIDnyl2 – Fortnite (@FortniteGame) 5 janvier 2022

Tous les cadeaux Winterfest 2021

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les cadeaux du Winterfest 2021 (via Screenrant):

Le plus gros cadeau orange de Fresh Aura: Peau Krisabelle.

Cadeau bleu congelé de Fresh Aura: Polaire Peely Skin.

Long cadeau orange de Gumbo: icône de bannière.

Long cadeau en argent de Fishstick: Enveloppement d’arme Twinkly.

Cadeau carré violet moyen du Sgt. Hiver: Bombastic Winterfest Spray.

Petit cadeau vert sur la bibliothèque: Loot In The Mountains musique.

Petit cadeau violet carré du Sgt. Hiver: Aurora Arc Contrail.

Cadeau carré vert et jaune de Gumbo: Tu ferais mieux de faire attention! Écran de chargement.

Glitchy noir et vert présent: Sentinel Glider (Collaboration Matrix/Fortnite).

Carré Violet Présent sur la canne: Holly Hachettes Pioche.

Cadeau carré rouge de Fresh Aura: Emote en tricot au choix.

Cadeau carré en argent de Fishstick: Enveloppement d’arme laineux.

Tall Orange Present de Fresh Aura: C’est une émoticône parfaite.

Grand cadeau rouge de Gumbo: Pioche de chasse-neige.

Dans d’autres nouvelles, Tous les jeux PS4 et PS5 gratuits en janvier 2022 pour PS Now et PS Plus