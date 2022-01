Nouvelle histoire de croissance : « Le moment est venu de parier sur la jeune génération indienne »

Malgré l’énorme opportunité démographique, nous avons des lacunes en matière de compétences qui affligent des millions de diplômés indiens



Par Kulmeet Bawa

Selon les rapports, environ 80 % des ingénieurs indiens n’ont toujours pas les compétences numériques nécessaires pour être employables. À moins que nous ne créions des installations de formation de classe mondiale et un foyer d’innovation ici même, nous pourrions assister à une « fuite des cerveaux » qui a déjà vu des personnes talentueuses quitter le pays.

Depuis deux ans que la pandémie s’est emparée du monde, les technologies numériques ont brouillé les frontières à un rythme sans précédent. Les modèles de travail hybrides font désormais partie intégrante de la nouvelle normalité. Dans un climat sans frontières où le travail est possible depuis « n’importe où », les opportunités d’exploiter et d’enrichir le jeune capital humain de l’Inde doivent être saisies à deux mains. Les appareils mobiles et Internet abordable n’ont fait que faciliter l’apprentissage de nouvelles compétences et le suivi des tendances mondiales. J’espère qu’avec un environnement et une formation appropriés, les diplômés indiens en technologie, sciences, mathématiques et ingénierie façonneront l’avenir de l’innovation à l’échelle mondiale.

Startups et rapprochements

Avec les jeunes Indiens, les jeunes entreprises indiennes ont aussi le pouvoir de changer le monde. Ils remettent déjà en question l’ordre traditionnel des entreprises, résolvent les problèmes modernes, réalisent de gros investissements et atteignent, presque du jour au lendemain, des valorisations boursières que les acteurs établis ont mis des décennies à atteindre. Je me souviens avoir lu comment les start-ups urbaines de niveau II (beaucoup offrant des services de technologie cloud) ont levé plus d’un milliard de dollars au cours des six dernières années seulement. Ce nombre ne fera qu’augmenter. Cette année pourrait bien voir la convergence des entreprises et des startups se produire à un niveau plus profond.

Il n’est pas surprenant que Parag Agrawal, diplômé de l’IIT-B, et Leena Nair, ingénieure formée à Kolhapur, aient été nommés PDG de Twitter et Chanel. Ils rejoignent une liste illustre de professionnels d’origine indienne qui ont gravi les échelons pour diriger des entreprises mondiales d’un milliard de dollars. Les talents ne manquent pas en Inde, mais leur offrons-nous les bonnes conditions pour réussir ?

Le moment est venu de parier sur la jeune génération indienne. Avec notre population active susceptible de dépasser bientôt le nombre de personnes à charge, l’Inde est prête à récolter les fruits de son « dividende démographique ». Malgré les énormes opportunités démographiques, nous avons des lacunes en matière de compétences qui affligent des millions de diplômés indiens.

Ce partenariat aidera non seulement les gros poissons à créer de nouveaux marchés, mais aidera également les natifs du numérique à développer leurs produits et à se développer. Lorsque les connaissances sont partagées, les roues de l’innovation commencent à tourner. Et lorsque de tels partenariats auront lieu au niveau pan-indien, leurs avantages économiques auront des effets de grande envergure.

Assurer un avenir plus vert

Si nous pouvons exploiter le potentiel de l’Inde en tant que vivier de talents massif, la croissance suivra naturellement. Cependant, la simple croissance semble être un objectif à long terme trop étroit pour l’Inde et le monde. Des études révèlent que les 250 plus grandes entreprises indiennes émettent 36 % des émissions de gaz à effet de serre du pays. À une époque où le changement climatique reste l’une des plus grandes menaces pour l’existence humaine, chaque partie prenante (que ce soit India Inc, le gouvernement ou les organisations sociales) doit agir pour assurer un avenir durable.

L’engagement de l’Inde lors de la réunion COP26 à Glasgow a évoqué des efforts tels que l’élimination progressive du charbon et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Les entreprises doivent non seulement soutenir ces directives cruciales, mais aussi adopter des modèles commerciaux durables et prendre des mesures pour soigner l’environnement via des initiatives de RSE. Avec la ligne du haut et du bas, la ligne verte occupera une place et une opinion égales dans la salle du conseil d’administration alors que les conversations sur le changement climatique deviennent une nécessité pour un avenir meilleur.

L’Inde reste une terre d’aspiration et est à l’aube d’une nouvelle histoire de croissance. Être considérée comme la grande économie à la croissance la plus rapide au monde pour 2022 n’est pas un motif de célébration mais un appel à l’action. En exploitant le pouvoir d’une population jeune, des technologies émergentes et des solutions durables, nous pouvons libérer une valeur immense pour des millions de familles et d’entreprises et placer l’Inde au premier plan de l’économie mondiale. Avec les bons outils et le bon soutien, le ciel est la limite pour les citoyens indiens fougueux qui essaient de faire la différence.

Allons donc vers ce ciel, un ciel plein de possibilités illimitées et débarrassé de toute pollution.

L’auteur est président et directeur général de SAP Indian Subcontinent; Les opinions sont personnelles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.