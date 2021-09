Nouvelle interface IRCTC appréciée des passagers : Rajni Hasija, CMD, IRCTC

Rajni Hasija, CMD, IRCTC

L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) vise à renforcer sa présence dans les quatre principaux segments d’activité – billetterie Internet, restauration et hôtellerie, eau potable conditionnée et voyages et tourisme – où elle opère. Le nombre de passagers augmentant progressivement après la deuxième vague de la pandémie, l’IRCTC est prêt avec une multitude de nouveaux services pour ses consommateurs tout en lorgnant également de nouveaux domaines d’activité. Dans une interaction avec Anupam Chatterjee de FE, la présidente et directrice générale de l’IRCTC, Rajni Hasija, partage son point de vue sur la manière dont la société envisage d’offrir de nouveaux services et les mesures prises pour améliorer les portefeuilles existants. Extraits :

Quel pourcentage de l’ensemble de la billetterie en ligne des chemins de fer indiens dans le segment des réserves est effectué via l’IRCTC ? Pouvez-vous s’il vous plaît partager quel type d’amélioration est enregistré cet exercice au cours de l’exercice 21 ?

La réservation de billets réservés en ligne IRCTC était de 79,6% au cours de l’exercice 21, qui a été augmentée à 80,5% au cours de l’exercice en cours jusqu’en août. Il est en constante augmentation avec 70,1% en FY19 et 72,8% en FY20. L’IRCTC a lancé une nouvelle interface utilisateur le 31 décembre 2020, pour faciliter aux clients une expérience améliorée et une navigation conviviale avec de nouvelles fonctionnalités, notamment « Un clic de modification des trajets favoris et une vérification du statut de remboursement », « Sélection de train en un seul arrêt », qui ont été apprécié des passagers. L’IRCTC a également intégré la réservation de bus en ligne via son micro site, www.bus.irctc.co.in, permettant la réservation de transports routiers nationaux ainsi que d’opérateurs privés avec plus de 50 000 opérateurs de bus couvrant 22 États et trois territoires de l’Union, y compris la région du Cachemire. . Ce service permettra également la connectivité du dernier kilomètre aux voyageurs ferroviaires.

La haute saison pour Rail Neer, lorsque la consommation d’eau augmente chaque année, a été perturbée par la deuxième vague de Corona. Voyez-vous un revirement sur ce front? Quels sont vos plans pour que le segment aille plus loin ?

La production, l’expédition et la vente de Rail Neer augmentent progressivement après la deuxième vague de Corona et en raison de l’introduction de nombreux trains. Le niveau de production de Rail Neer a augmenté pour répondre aux exigences. La disponibilité de Rail Neer dans la plupart des gares est assurée pour améliorer la vente. La capacité de production des usines a également été augmentée par l’ajout d’une usine supplémentaire. Actuellement, l’IRCTC dispose de 15 usines d’eau potable conditionnées opérationnelles. Cinq nouvelles usines Rail Neer ont été approuvées et sur cinq, trois usines devraient être mises en service d’ici l’exercice 22. Toutes les nouvelles usines sont sous le modèle PPP.

Vous recherchiez des agrégateurs pour l’approvisionnement en nourriture dans les trains et la restauration en ligne. Des acteurs établis comme Zomato et Swiggy peuvent-ils également s’associer à l’IRCTC dans ce domaine ?

À l’heure actuelle, l’IRCTC travaille avec neuf agrégateurs d’aliments dans toute l’Inde. Ces agrégateurs ont sous leurs ordres 1 236 restaurants qui fournissent de la nourriture dans 230 gares. Les agrégateurs alimentaires tels que Zomato et Swiggy peuvent s’associer à l’IRCTC, sous réserve d’adhérer aux directives de la politique de l’IRCTC qui fonctionnent dans un environnement différent de celui de leur activité actuelle. En outre, l’IRCTC engage également des partenaires B2C pour développer une plate-forme technologique actuellement exploitée par ces acteurs établis.

Quel est l’état actuel des trois trains de voyageurs que vous exploitez ? Comment comptez-vous capitaliser sur l’opportunité de l’annonce du ministère des Chemins de fer de faire circuler 150 trains privés dans les prochaines années via le modèle PPP ?

Deux trains express Tejas sont opérationnels quatre jours par semaine – vendredi, samedi, dimanche et lundi – depuis le 7 août, tandis que le train Kashi Mahakal n’est pas exploité pour le moment. Pour 150 trains sur le modèle PPP, l’IRCTC a soumissionné pour près de 29 trains dans trois clusters. La décision est en instance auprès du ministère des Chemins de fer pour l’attribution des contrats. Le processus permettant aux partenaires d’embarquement de participer à l’appel d’offres sur les trains privés est en cours. L’IRCTC fera une annonce officielle dès qu’un partenaire sera à bord.

Le gouvernement envisage de vendre 15 à 20 % de sa participation dans IRCTC via une offre de vente pour répondre aux normes d’actionnariat public Sebi. Pouvez-vous partager une mise à jour sur ce front?

La société a déjà satisfait aux normes de Sebi concernant l’exigence d’actionnariat public minimum via son OFS en décembre 2020. En conséquence d’OFS, le gouvernement indien ne détient que 67,4% des actions de la société. Aucune autre information n’est disponible chez nous à ce sujet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.