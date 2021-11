Nouvelle journée de mobilisations à Glasgow pour réclamer la justice climatique

11/07/2021 à 22:36 CET

Des dizaines de milliers de personnes, dirigées par des dirigeants autochtones, a réclamé ce samedi la justice climatique et sociale aux abords de la COP26 à Glasgow, à la veille du sommet de l’ONU entrant dans sa dernière ligne droite à la recherche d’un pacte qui empêche les températures d’augmenter de plus de 1,5°C en fin de siècle.

« Ici, nous ne marchons tous pas seulement pour nous-mêmes : pour les animaux, pour le monde végétal, pour tout ce qui est spirituel. Les étoiles accompagnent ce chemin aujourd’hui (…). Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de religions, il n’y a pas de couleurs. Nous sommes tous une grande famille, la famille humaine », a déclaré le Mapuche chilien Calfín Lafkenche au début de la marche.

Sous de fortes pluies avec des coups de vent qui se déplaçaient au cours de la journée, jusqu’à 100 000 personnes, selon les groupes qui ont convoqué la Journée mondiale de la justice climatique, un chiffre non confirmé par la police, ont participé à la marche. La manifestation a commencé à Kelvingrove Park à 12h00 heure locale (même heure GMT), à proximité du lieu où se tient la COP26, et a traversé Glasgow pour se terminer dans le parc de Glasgow Green.

En parallèle, l’activisme climatique s’était réuni ce même samedi répliques de la manifestation à 200 points du monde, de Séoul à Rio de Janeiro, en passant par Manille, Mexico, Lisbonne, Los Angeles ou Nairobi.

Entre cornemuses, trompettes et batucadas, mais aussi parapluies et masques sanitaires, la grande marche pour le climat s’est déroulée dans un ambiance festive et familiale avec un parfum d’alter-monde et des messages contre le capitalisme, la consommation de viande, l’énergie nucléaire ou en faveur des réfugiés politiques.

Les organisateurs voulaient privilégier les « peuples autochtones », en tant que symbole mondial de l’activisme climatique. « L’indigénisme, c’est le climat. Les peuples autochtones sont la nature, ce sont des espaces, nous protégeons que tout le monde respire. Il n’y a pas d’autre alternative. Nous sommes la nature. Nous avons un peu de reconnaissance mais il reste encore un long chemin à parcourir », a-t-il déclaré. à Efe Calfín.

Manifestation pour le climat à Glasgow. | .

A quelques mètres de là, la députée fédérale brésilienne du Parti du socialisme et de la liberté Vivi Reis a déclaré à Efe qu’elle s’était jointe à la marche pour protester contre la politique « contre l’environnement » du président de son pays, Jair Bolsonaro et exiger que l’action climatique commence de » une consultation avec les peuples autochtones ». « Les dinosaures pensaient probablement qu’ils avaient aussi le temps« , » Assez d’excuses « , » On ne peut pas boire de l’argent « , » Il n’y a pas de planète B » ou » Sauvons notre avenir » sont quelques-uns des slogans que l’on a pu voir dans la grande mobilisation sociale de la COP26 entre Écossais, Tibétains ou Drapeaux palestiniens où les messages transcendaient l’environnementalisme et revendiquaient l’équité sociale à la paix au Soudan.

La marche a eu lieu un jour après que quelque 25 000 jeunes, avec en tête la militante suédoise Greta Thumberg et l’ougandaise Vanessa Nakate – également présente ce samedi -, aient parcouru les rues de la ville écossaise qui est le siège du Sommet des Nations Unies. exiger que les dirigeants politiques mettent fin au « blablabla » de la COP26 et contribuent solutions immédiates à la crise climatique.

Les deux mobilisations visent à devenir un réveil téléphonique pour favoriser les négociations de la COP26, qui s’achève vendredi prochain sans pour l’instant aucun progrès laissant penser que l’Accord de Paris de 2015 sera respecté pour éviter que les températures ne dépassent les 2 ºC par rapport aux niveaux d’avant la révolution industrielle, avec le but de limiter l’avance à 1,5 degré.

Selon le dernier rapport des Nations Unies mis à jour avec les nouveaux engagements de 14 pays, les émissions mondiales de CO2 sont en passe de croître de 13,7% d’ici 2030 par rapport à 2010 au lieu de chuter de 50 % comme ils le devraient si l’objectif de 1º, 5ºC doit être maintenu. Cette même semaine, l’organisation scientifique Global Carbon Budget a souligné que les émissions de dioxyde de carbone rebondiraient en 2021 près des niveaux d’avant la pandémie de coronavirus, après avoir connu une baisse de 5,4% en 2020.