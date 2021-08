Nouvelle législation Bitcoin présentée par le représentant Beyer Crypto new media

Visitez l’article original*

Aujourd’hui, le représentant Don Beyer (D-VA) a présenté la loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs. La législation cherche à «protéger les consommateurs et à promouvoir l’innovation» en balayant Bitcoin avec d’autres actifs numériques dans les structures réglementaires financières existantes.

Comme l’a dit Beyer, « L’innovation dans le secteur des actifs numériques crée chaque jour de nouveaux biens et services ainsi que de nombreux nouveaux emplois de haute qualité. Les États-Unis devraient fournir un environnement juridique et réglementaire qui favorise ce type d’innovation et de croissance.

Il est clair que Beyer trouve que la meilleure méthode pour promouvoir l’innovation technologique dans son pays passe par une réglementation accrue et une surveillance gouvernementale. L’introduction du projet de loi implique que Beyer pense que les citoyens ne sont pas capables d’évaluer et d’atténuer les risques inhérents d’être les gardiens de leur propre richesse, malgré le fait que les humains choisissent et conservent leurs propres réserves de valeur depuis des milliers d’années.

Beyer a poursuivi en disant que si « les actifs numériques et la technologie blockchain sont très prometteurs », et s’il est clair que Bitcoin est là pour rester, « Malheureusement, la structure actuelle du marché des actifs numériques et le cadre réglementaire sont ambigus et dangereux pour les investisseurs et les consommateurs. »

Depuis 2008, des dizaines de millions d’Américains ordinaires ont adopté le Bitcoin comme réserve de valeur et moyen d’échange. C’est l’actif numérique le plus décentralisé jamais créé. Cependant, ce projet de loi ne le différencie pas techniquement de tous les 11 000 autres altcoins centralisés existants.

L’incapacité de faire la différence entre Bitcoin et les milliers de titres centralisés qui sont venus dans son sillage, qui sont tous des schémas fonctionnels de pompage et de vidage, de devenir riche rapidement, comme Ether, est ce qui perpétue le malentendu parmi les membres du Congrès que Bitcoin est en quelque sorte anonyme ou un véhicule pour le blanchiment d’argent, la rançon et la fraude, alors qu’en fait, acheter du Bitcoin, c’est comme laisser des empreintes dans le ciment. Chaque transaction de l’historique du registre Bitcoin est accessible au public. Les dollars américains physiques sont un bien meilleur outil pour faciliter les activités criminelles, car ils peuvent être utilisés de manière totalement anonyme.

Néanmoins, Beyer a persisté : « Les détenteurs d’actifs numériques ont été soumis à des fraudes, des vols et des manipulations de marché généralisés pendant des années, mais le Congrès a jusqu’à présent ignoré les demandes des experts de l’industrie et des régulateurs fédéraux de créer un cadre juridique complet. Nos lois sont en retard, et mon projet de loi lancerait le processus tant attendu de leur mise à jour pour donner aux détenteurs d’actifs numériques et aux investisseurs des protections de base. »

Le projet de loi intervient quelques jours seulement après que le Sénat a rejeté une proposition d’amendement visant à exclure les entités Bitcoin américaines d’une désignation de “courtier”. Bien qu’il ait été rejeté, l’amendement proposé a reçu un recul louable de la part des bitcoiners, des entreprises et des législateurs, qui ont identifié de nombreuses autres voix et dirigeants potentiels qui pourraient aider à définir la politique sur Bitcoin à Washington.

Les implications visibles et invisibles du projet de loi Beyer ne manqueront pas de devenir apparentes dans les jours et les semaines suivants, au fur et à mesure que les bitcoiners et les experts juridiques l’analyseront. Quelle que soit son implication, Bitcoin est toujours complètement transparent, et complètement distribué. Il n’a pas d’autorité centralisée. Il ne peut pas être piraté. Il ne peut pas être gonflé au-delà de 21 millions. Et Bitcoin ne sera jamais soumis à aucune forme de contrôle administratif manifeste.

Ceci est une histoire en développement.