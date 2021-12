Nouvelle liaison d’autoroute pour relier Delhi-Lucknow ; Consultez l’annonce du ministre de l’Union Gadkari

La cérémonie d’inauguration du projet de nouvelle liaison expresse Delhi-Lucknow aura lieu dans les 10 à 12 prochains jours.

New Delhi-Lucknow Expressway Link : Jeudi, le ministre de l’Union Nitin Gadkari a annoncé un nouveau projet d’infrastructure ! Le ministre des Transports routiers et des Autoroutes a déclaré qu’une nouvelle liaison d’autoroute serait développée pour relier Delhi et Lucknow, la capitale d’UP. Le nouveau projet de liaison autoroutière devrait réduire le temps de trajet entre les deux villes à seulement trois heures et demie. Le ministre de l’Union a en outre déclaré que la cérémonie d’inauguration de la nouvelle liaison expresse Delhi-Lucknow proposée se tiendra dans les 10 à 12 prochains jours en présence du CM Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh. Le gouvernement a élaboré un plan pour relier Delhi et Lucknow, a déclaré le ministre dans un rapport du PTI.

Le ministre a récemment inauguré et posé la première pierre des projets NH de 240 kilomètres à Meerut et Muzaffarnagar dans UP d’une valeur de 9119 crore de Rs. Dans la ville de Meerut, Gadkari a inauguré et posé la première pierre de six projets de route nationale pour un coût total de Rs 8 364 crore. Il a déclaré qu’avec ces projets d’infrastructure, il sera facile pour les agriculteurs de la région d’amener leurs récoltes sur le marché, ce qui conduira à leur essor économique.

Après avoir posé la première pierre et inauguré trois projets NH d’une valeur de Rs 755 crore à Muzaffarnagar, le ministre a mis l’accent sur le bien-être des agriculteurs en tirant parti de la technologie et de la recherche pour la prospérité économique. Gadkari a également souligné l’importance de l’hydrogène, de l’éthanol et d’autres biocarburants pour le progrès global, l’autosuffisance ainsi que le développement durable.

Le ministre des Transports routiers et des autoroutes a également inauguré le premier système de transport intelligent sur l’autoroute périphérique orientale à six voies à Dasna à Ghaziabad. Selon le ministre de l’Union, cette technologie de pointe révolutionnaire permettra d’améliorer l’efficacité du trafic grâce à une utilisation efficace des infrastructures, en minimisant les problèmes de circulation, en enrichissant les utilisateurs d’informations préalables sur le trafic, en réduisant le temps de trajet et en améliorant la sécurité et le confort des voyageurs.

