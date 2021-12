Nouvelle Licorne : GlobalBees atteint une valorisation de 1 milliard de dollars

GlobalBees prévoit d’utiliser le produit pour renforcer davantage son portefeuille de produits et accélérer ses efforts en faveur de l’innovation des produits, de l’expérience client, du recrutement de talents et de la mise à l’échelle des entreprises.

Par Salman SH

L’agrégateur de marques de commerce électronique GlobalBees a obtenu mercredi 111,5 millions de dollars de financement de série B dirigé par Premji Invest avec la participation d’investisseurs existants, dont SoftBank, FirstCry et le nouvel investisseur Steadview Capital. Le nouvel investissement valorise la start-up basée à Delhi à 1,1 milliard de dollars, selon un communiqué de la société.

La start-up de style Thrasio compte désormais plus de 100 personnes. Elle est en pourparlers avancés avec plus de 20 entreprises pour renforcer son portefeuille de marques de commerce électronique axées sur le numérique.

GlobalBees émule un modèle commercial similaire à celui de Thrasio, basé aux États-Unis, qui acquiert et gère environ 100 vendeurs Amazon indépendants et marques de vente directe au consommateur (D2C). Thrasio est maintenant évalué à 9 milliards de dollars et a également déclaré un bénéfice de 100 millions de dollars sur des revenus de 500 millions de dollars au cours du dernier exercice. La société basée aux États-Unis lorgnerait le marché indien bien qu’elle n’ait pas encore finalisé ses plans d’expansion.

Cependant, GlobalBees sera en concurrence étroite avec d’autres start-ups de style Thrasio, comme Mensa Brands, fondée par l’ex-PDG de Myntra, Ananth Narayanan. La catégorie a suscité une attention accrue des investisseurs aux côtés d’autres segments tels que l’edtech, la fintech, l’hyperlocal et le SaaS cette année. CY2021 a été une année record pour le financement de démarrage avec un volume global de transactions dépassant les 35 milliards de dollars, selon certaines estimations.

« Nous avons un objectif profond de créer des produits significatifs dans toutes les industries qui répondent aux besoins uniques des consommateurs. Avec cet investissement, nous sommes bien placés pour devenir la plus grande plate-forme de marque en Inde. Nous sommes une auguste entreprise de fondateurs exceptionnels qui ont construit de grandes entreprises en ligne. Avec cette injection de capitaux, nous pouvons travailler ensemble pour amener ces entreprises à l’échelle mondiale », a déclaré le PDG de GlobalBees, Nitin Agarwal, dans un communiqué.

GlobalBees a été fondée en mai 2021 et possède un portefeuille diversifié d’entreprises dans des catégories telles que les soins à domicile, la beauté et les soins personnels, la nutrition et le bien-être, les bijoux fantaisie et les lunettes en seulement sept mois. Elle prévoit d’investir dans plus de 100 marques dans tous les secteurs verticaux au cours des trois prochaines années, y compris les biens de consommation à évolution rapide (FMCG), les sports, l’organisation de la maison et le style de vie.

La société possède des bureaux à Delhi et à Bangalore et a développé des actifs et une expertise dans les domaines du marketing, de la technologie, de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique, etc. En juillet 2021, la société a levé 150 millions de dollars sous forme d’actions et de dettes dans le cadre d’un financement de série A, dirigé par FirstCry et d’autres investisseurs.

